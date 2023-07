Dengue em SC: inscrições abertas para a semana de mobilização para recolhimento de pneus

Os municípios catarinenses que tiverem interesse em aderir à segunda edição da semana de mobilização para recolhimento de pneus de 2023 podem se inscrever a partir desta segunda-feira, 24, neste link . Lembrando que é necessário preencher o Termo de Responsabilidade, que está disponível aqui , e anexar no formulário para participar da ação. As inscrições seguem abertas até o dia 1º de setembro.

“A ação é muito importante na prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Sabemos que os pneus são potenciais criadouros para o mosquito e dar o destino correto a esse material é fundamental no controle do vetor”, destaca Ivânia Folster, gerente de zoonoses da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC).

A semana de mobilização para recolhimento de pneus é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), através do Programa Penso, Logo Destino, e a Reciclanip, entidade gestora do sistema de Logística Reversa de Pneus Inservíveis em todo o Brasil.

“O projeto já está consolidado em Santa Catarina e a cada edição temos um número maior de municípios participando. Na edição do início do ano, tivemos 50 inscritos, com o recolhimento de mais de 17 mil pneus”, destaca Cícero Luís Brasil, coordenador estadual do Programa Penso, Logo Destino, e técnico do Instituto do Meio Ambiente (IMA/SC).

Dengue

O Aedes aegypti tem como criadouros os mais variados recipientes que possam acumular água parada. Os mais comuns são pneus sem uso, latas, garrafas, pratos dos vasos de plantas, caixas d’água descobertas, calhas, piscinas e vasos sanitários sem uso. A fêmea do mosquito pode, também, depositar seus ovos nas paredes internas de bebedouros de animais e em ralos desativados, lajes e em plantas como as bromélias.

Os casos de dengue em Santa Catarina seguem aumentando. De acordo com o último boletim epidemiológico, o estado já contabiliza, neste ano, mais de 90 mil casos da doença, sendo a maioria (82.501) autóctone, ou seja, casos contraídos dentro do estado. Além disso, foram registrados 86 óbitos de dengue.

Clique aqui para conferir o informe epidemiológico completo.

Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40° C) de início abrupto, que tem duração de dois a sete dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, a dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos, podendo atingir face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes. Na presença de sinais e sintomas, o paciente deve procurar o serviço de saúde.