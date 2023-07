Anac autoriza a companhia aérea Virgin Atlantic a operar no Brasil

Geral Há 45 minutos Em Geral Iniciativa da ANA e AESA para regularização de usos de água para irrigação no entorno do açude Epitácio Pessoa (PB) acontece até 28 de julho Até a próxima sexta-feira, 28 de julho, das 8h às 18h, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) seguirá realizando a iniciativa de reg...

Geral Há 60 minutos Em Geral Faltam duas semanas para o fim da consulta pública sobre prestação do serviço de adução de água bruta do Projeto de Integração do Rio São Francisco Até as 18h de 4 de agosto, uma sexta-feira, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) receberá sugestões da sociedade no contexto da Co...