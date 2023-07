Faltam duas semanas para o fim da consulta pública sobre prestação do serviço de adução de água bruta do Projeto de Integração do Rio São Francisco

Até as 18h de 4 de agosto, uma sexta-feira, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) receberá sugestões da sociedade no contexto da Consulta Pública nº 02/2023 . Por meio do Sistema de Participação Social da ANA , os(as) interessados(as) em participar poderão enviar suas contribuições para a revisão da Resolução nº 2.333/2017 . Esta norma contém as condições gerais de prestação do serviço de adução de água bruta pela operadora federal do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF): a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).

A Consulta Pública nº 02/2023 atende à Lei Geral das Agências Reguladoras, a Lei nº 13.848/2019 . Além disso, busca receber contribuições para o normativo que regulamenta as condições gerais de prestação do serviço de adução de água bruta a ser observado tanto pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) quanto pela CODEVASF, assim como pelos quatro estados que recebem as águas do PISF – Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Para que os(as) participantes possam ter uma base técnica para suas sugestões para a Consulta Pública nº 02/2023, a ANA disponibiliza a proposta de minuta de resolução com o normativo em questão, assim como a nota técnica que embasou a proposta de revisão. Também compõe o material de apoio o voto da Diretoria Colegiada da Agência que aprovou a minuta do normativo e a realização dessa consulta pública.

Durante o período de contribuições da Consulta Pública nº 02/2023, as dúvidas dos(as) participantes podem ser esclarecidas via e-mail [email protected] .

Em 12 de julho, a ANA realizou a Audiência Pública nº 02/2023 , que trata do mesmo tema da Consulta Pública nº 02/2023. O evento foi transmitido pelo canal da ANA no YouTube .

O PISF

O objetivo do PISF é levar água do rio São Francisco a 12 milhões de pessoas em 390 municípios no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte – estados historicamente vulneráveis à seca. O Projeto também visa a beneficiar 294 comunidades rurais às margens dos canais. O empreendimento abrange a construção de 13 aquedutos, nove estações de bombeamento, 28 reservatórios, quatro túneis, nove subestações de energia elétrica em alta tensão e 270 quilômetros de linhas de transmissão. O Eixo Leste passa por Pernambuco e Paraíba, enquanto o Eixo Norte pode atender municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

No Eixo Norte, as estruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco passam pelos seguintes municípios: Cabrobó, Salgueiro, Terra Nova e Verdejante, em Pernambuco; Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro, no Ceará; São José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras, na Paraíba. Já no Eixo Leste, o empreendimento atravessa os municípios pernambucanos de Floresta, Custódia, Betânia e Sertânia; e a cidade paraibana de Monteiro.

