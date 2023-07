Estado abre mais 30 leitos de UTI na região da AMFRI

Neste sábado, 22, serão abertos mais 30 leitos de UTI em Santa Catarina na região da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), sendo 10 no Hospital Pequeno Anjo e outros 20 no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen. Com esse incremento, o Estado chega a 110 novos leitos de UTI abertos dos 148 habilitados para atender a ampliação da demanda. “Nosso compromisso é ampliar e qualificar os atendimentos”, destaca o governador Jorginho Mello.

“Percorri os hospitais do Estado solicitando a ampliação da rede e fui atendida com a celeridade necessária. Com esses novos leitos estamos conseguindo absorver a demanda por UTI no Estado”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Em Itajaí, no Hospital Marieta, estarão disponíveis para a população 20 novos leitos de UTI adulto previstos para somar aos já existentes. Com essas novas vagas, a maior instituição hospitalar da região da AMFRI contará com 50 leitos de UTI adulto e outros 10 de UTI neonatal. Também serão abertos mais 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Pequeno Anjo.

“A oferta desses novos leitos na região contribui para melhorar os serviços de saúde, necessários à população”, comenta a diretora geral do hospital Marieta, irmã Simone Santana.

A unidade hospitalar possui sua vocação voltada para a alta complexidade, compreendendo diferentes especialidades: ortopedia/traumatologia, cardiologia (cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia endovascular, cardiologia intervencionista, eletrofisiologia), oncologia (oncologia clínica, oncologia cirúrgica, quimioterapia e radioterapia), neurocirurgia e transplante (renal e córnea).

Para melhorar o atendimento e otimizar os serviços, o Hospital Marieta está trabalhando para inaugurar por completo o Complexo Madre Teresa, novo prédio anexo ao atual. O espaço tem 21 mil metros quadrados divididos em 15 pavimentos, onde estarão modernos Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unacon, Ambulatório de Especialidades, Pronto Socorro e 241 novos leitos.

Já no Hospital Pequeno Anjo, serão 10 novos leitos que terão convênio com o governo do Estado. Com a ampliação serão 20 vagas de UTI no hospital referência em atendimento pediátrico para a região.

“Sabemos da relevância que esses novos leitos de UTI representam para nosso hospital e para a comunidade. Com essas novas vagas, às crianças e adolescentes que moram nos 11 municípios da região da AMFRI, têm mais chances de receber atendimento aqui no hospital”, pontua Fábio de Oliveira, diretor do hospital.

O hospital atende crianças de 0 a 15 anos incompletos, sendo que 94% são via Sistema Único de Saúde (SUS). Realiza também atendimentos de urgência e emergência.