RS é primeiro colocado em ranking de oferta de serviços digitais pelo terceiro ano consecutivo

Repetindo o desempenho de 2022 e 2021, o Rio Grande do Sul obteve o primeiro lugar no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Pela terceira vez consecutiva, ele lidera com o portal rs.gov.br o ranking nacional que avalia o nível de maturidade digital dos Estados brasileiros.

O resultado foi conhecido na cerimônia de premiação realizada na quinta-feira (20/7), em Brasília, da qual participaram a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, e o diretor-presidente do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs), José Antonio Leal, além de outros servidores do Estado.

“A melhoria dos serviços prestados ao cidadão e a desburocratização dos processos são o eixo central na estratégia digital do governo do Estado. Este resultado consolida o Rio Grande do Sul como referência no país na prestação de serviços digitais, um trabalho que nos orgulha e, ao mesmo tempo, nos estimula a ampliar ainda mais a oferta à população”, enfatizou Danielle.

Seguido por Goiás e pelo Rio de Janeiro, na segunda e terceira colocação, respectivamente, o rio Grande do Sul lidera nas três dimensões avaliadas: capacidade para a oferta de serviços digitais (como acesso, identificação e simplificação das funcionalidades); oferta de serviços digitais (direitos e obtenção de documentos); e normatização sobre modernização da oferta de serviços públicos digitais (legislação de desburocratização e governo digital). O índice de maturidade digital dos três Estados é considerado ótimo.

“Motivados desde o início pelo propósito de ressignificar a relação do Estado com o cidadão, temos trabalhado intensamente na digitalização dos serviços e na promoção de melhorias na experiência digital dos cidadãos. Isso se reflete na análise do comitê técnico avaliador da Abep-TIC quanto à evolução do desempenho do Rio Grande do Sul, que acumula crescimento constante desde 2020”, explicou Stoffel.

O portal rs.gov.br foi lançado em novembro de 2019 como parte da estratégia da SPGG e é liderado pelo EDP, pela Procergs e pelo Departamento de Governança de Tecnologia da Informação. Atualmente, ele disponibiliza 739 serviços estaduais, sendo 94% deles digitais, apresentando um índice de satisfação de 77,5%. Além da liderança no ranking da Abep-TIC nos últimos três anos, a iniciativa acumula outros reconhecimentos, como o Prêmio Excelência em Governo Digital 2022, promovido pela mesma instituição.

“Estamos muito felizes, pois, pelo terceiro ano consecutivo, o Rio Grande do Sul conseguiu alcançar a primeira colocação no ranking, ou seja, somos tri campeões, e isso é inédito. A Procergs é protagonista mais uma vez, auxiliando o governo na digitalização de inúmeros serviços que atendem a população. Essa premiação é um reconhecimento de que estamos no caminho certo para prover melhores serviços à sociedade”, comemorou Leal, que, atualmente, é o presidente do Conselho das Associadas da Abep-TIC.