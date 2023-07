Firmado acordo de aeronavegabilidade com a autoridade de aviação civil do Canadá

Evento

Os Procedimentos de Implementação em Aeronavegabilidade (IPA) serão tema de um webinário realizado pela ANAC e a TCCA no dia 3 de agosto, das 15h às 17h.Os interessados devem realizar a inscrição no Portal deCapacitação daAgência até 30 de julho. Durante o evento,asdúvidaspoderão serenviadaspor meio da ferramenta de comunicação Sli.do .

O objetivo do encontro é fornecer uma visão geral dos procedimentos técnicos desenvolvidos pelas duas agências e familiarizar a indústria com os procedimentos necessários para a validação de projetos de produtos aeronáuticos entre os dois países. Serão abordados tópicos como as etapas do processo de validação, critérios de classificação de risco, níveis de envolvimento e base de certificação das autoridades validadoras, além do desenvolvimento e cumprimento de planos de trabalho.



Foto: Reprodução/Anac



Assessoria de Comunicação Social da ANAC