Governador entrega obra de pavimentação em Mato Leitão

Leite destacou investimentos estaduais no município de Mato Leitão, por meio dos programas Pavimenta e Avançar no Esporte -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite esteve em Mato Leitão, nesta quinta-feira (20/7), para a inauguração da pavimentação asfáltica da via que liga o município ao distrito de Vila Santo Antônio. A obra recebeu investimento de R$ 980 mil do governo do Estado, por meio do programa Pavimenta. A contrapartida do município foi de R$ 658 mil.

Com 1,6 quilômetros de extensão de via asfaltada, a nova ligação vai impactar positivamente a comunidade local, facilitando o acesso a serviços de saúde e educação, além de qualificar o escoamento da produção agrícola.

“Além da pavimentação, temos uma série de outros investimentos do Estado aqui em Mato Leitão, porque precisamos fazer com que as cidades do Rio Grande do Sul sejam melhores, para que as pessoas queiram viver e trabalhar aqui”, disse o governador. “Ajudando os municípios, fazemos mais pelos gaúchos que vivem neles. Por isso, acredito muito na força do municipalismo.”

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann, lembrou que a via entregue em Mato Leitão está entre as mais de 400 intervenções do programa Pavimenta em todo o Estado. “Essa é uma obra importante para o município, mais uma viabilizada por convênio com o programa Pavimenta, uma das políticas mais verdadeiramente municipalistas do governo. São 409 obras em todo o Rio Grande do Sul e R$ 380 milhões em investimentos”, destacou.

Além da ligação asfáltica, Mato Leitão também recebeu investimentos estaduais em diversas áreas, como os recursos para a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS).

Por meio do Avançar no Esporte, o município foi contemplado com recursos para melhorias na pista de atletismo, como a construção de arquibancadas, a implementação de um sistema de iluminação e a construção de banheiros. Ao visitar o local, o governador foi recebido com carinho pela comunidade, que celebrava as conquistas.

“Aproveitem e usem muito esse espaço. Tem melhorias para quem gosta de praticar esporte e, para quem não pratica, agora tem arquibancadas para assistir”, brincou Leite.

Depois das agendas em Mato Leitão, o governador seguiu para a cidade de Encantado, onde participou de uma reunião da Associação dos Municípios do Alto Taquari.

Leite exaltou a iniciativa de convergência regional organizada pelos municípios para alavancar projetos, especialmente na área turística. “Essa sinergia que os municípios encontram é importante, porque potencializa o projeto de desenvolvimento. Certamente será uma referência essa capacidade de mobilização a partir do turismo como uma nova vertente econômica. O governo do Estado estará ao lado dos municípios”, afirmou.