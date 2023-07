Vice-governador confere entregas para a saúde e debate infraestrutura logística em Erechim

Gabriel ressaltou que as reformas promovidas pelo governo proporcionaram investimentos importantes em infraestrutura no Estado -Foto: Joel Vargas/GVG

O vice-governador Gabriel Souza cumpriu agendas em Erechim no final da tarde desta quinta-feira (20/7), onde conferiu obras para a saúde no município. Ele também reuniu representantes de 23 cidades do Alto Uruguai para debater a infraestrutura logística da região.

Ao lado do secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem(Daer), Luciano Faustino, e do prefeito de Erechim, Paulo Pólis, Gabriel visitou a estrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Escola. O espaço construído pelo município conta com aporte de R$ 557 mil do governo do Estado. No local, funcionará um centro de saúde em parceria com a Universidade Regional Integrada (URI) de Erechim.

Os 22 consultórios disponíveis no local devem receber pacientes para atendimento em diferentes especialidades e áreas da saúde. “Uma unidade que chama atenção pelo seu tamanho e pelas especialidades médicas que serão oferecidas. Com certeza, vai oportunizar um melhor atendimento à população de Erechim”, disse Gabriel na visita.

Segundo o prefeito, a previsão é inaugurar a unidade no dia 12 de agosto. “A UBS Escola do Bairro Progresso vai ter várias funções. Uma delas será iniciar os alunos do curso de Medicina na profissão e, também, ampliar a rede de especialidades médicas para a saúde das famílias”, afirmou.

Na sequência, o grupo visitou o Centro de Referência em Assistência Social – Cras Itinerante. O espaço foi criado para levar atendimento a mais moradores do município. No local, também conheceram a Estação Cidadania e Cultura, que reúne uma série de atividades, incluindo uma colônia de férias. As crianças receberam a comitiva do Estado.

O secretário Beto detalhou os esforços do governo estadual para ampliar gradativamente o orçamento destinado à área no Rio Grande do Sul. “Estamos fazendo uma força-tarefa para manter atualizado o nosso Cadastro Único e intensificando ações voltadas ao combate à fome e às desigualdades”, destacou. “Nós queremos mudar os índices de pessoas em situação de vulnerabilidade e, com muito trabalho, sei que estamos conseguindo atingir bons resultados.”

Infraestrutura logística em debate

O vice-governador também reuniu prefeitos e vice-prefeitos de 23 cidades ligadas à Associação dos Municípios do Alto Uruguai (Amau), para debater a infraestrutura logística da região. Gabriel ressaltou que as reformas estruturais promovidas pelo governo do Estado nos últimos anos proporcionaram investimentos importantes no setor.

“Queremos seguir aplicando recursos em todas as áreas, com prioridade na educação, mas sempre garantindo acesso asfáltico e vias regionais de qualidade, que proporcionam maior desenvolvimento para todos os segmentos”, completou Gabriel.