Hospital São José de Joinville recebe suporte financeiro para pagar a folha

O Programa Sangue Total, pioneiro e inovador no país, completa um ano de atuação em Santa Catarina. O Estado é o único a implementar esse método no...

Saúde Há 6 horas Em Saúde Programa Sangue Total completa um ano salvando vidas em Santa Catarina O Programa Sangue Total, pioneiro e inovador no país, completa um ano de atuação em Santa Catarina. O Estado é o único a implementar esse método no...

Com laboratórios de referência, atendimentos a pacientes, ensino e gestão, o Hemosc completa 36 anos em Santa Catarina. A instituição é responsável...

Saúde Há 6 horas Em Saúde Responsável por 99% da coleta e distribuição de sangue, HEMOSC completa 36 anos em SC Com laboratórios de referência, atendimentos a pacientes, ensino e gestão, o Hemosc completa 36 anos em Santa Catarina. A instituição é responsável...