Lançado o Prêmio Funarte de Mestras e Mestres das Artes

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), lançou o Prêmio Funarte de Mestras e Mestres das Artes 2023, no dia 19 de julho deste ano, por meio de edital público. No programa, a instituição busca destacar e prestigiar a trajetória de pessoas que detenham notório conhecimento na atividade, e que atuem como referência nas áreas deartes visuais,circo,dança,música,teatro ou artes integradas(manifestações que associam mais de uma dessas linguagens). As inscrições, gratuitas, estão abertas até 18 de agosto de 2023.

As propostas devem estimular o reconhecimento e a valorização de uma(um) dessas(es) agentes artísticas(o) e de seus legados, sendo pelo menos uma(um) de cada região do Brasil. Serão contemplados 16 projetos. As mestras e os mestres vinculados a essas propostas receberão, cada uma(um), uma premiação de R$ 100 mil brutos. O total investido no programa é de R$ 1,6 milhão.

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas de direito privado, “de natureza cultural”.

Acesse aqui a página do edital

Na mesma data, foi lançado o EditalBolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023. Nele, a Funarte pretende promover, no Brasil e no exterior, a circulação das artes do País; e ações de formação e intercâmbio artístico, por meio do apoio para hospedagem, alimentação e transporte de agentes de vários segmentos das artes. Acesse a página deste edital aqui.