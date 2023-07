Governador recebe prefeitos de municípios atingidos por ciclones em nova edição do Café com Gov

Na segunda edição do Café com Gov, o governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta quinta-feira (20/7), prefeitos de sete municípios atingidos pelos ciclones extratropicais que passaram pelo Rio Grande do Sul entre junho e julho. Ao longo de duas horas, durante um café da manhã servido na ala residencial do Palácio Piratini, Leite conversou com os gestores e ouviu demandas relacionadas aos danos causados pelos episódios climáticos.



A iniciativa, que na primeira edição recebeu diretores de escolas estaduais, tem como objetivo promover encontros informais com representantes de pautas relevantes para a sociedade. Nesta quinta-feira, estiveram presentes os prefeitos Magdiel dos Santos Silva, de Caraá, João Marcos Bassani dos Santos, de Maquiné, Marcos Venicios Evaldt, de Morrinhos do Sul, Rodrigo Gomes Massulo, de Santo Antônio da Patrulha, Leandro Baungrat, de Sede Nova, Paulo Antônio Schwade, de Humaitá, e Pedro dos Santos, de Campo Novo.

Ao iniciar a conversa, o governador disse que a ideia dos encontros informais surgiu da necessidade de aproximar ainda mais o governo do Estado das situações que ocorrem na ponta e que tocam a vida dos gaúchos, destacando mais tempo para ouvir com atenção as necessidades da população.

“No dia a dia, somos completamente tomados por planilhas, questões burocráticas e problemas diversos demandados pela agenda. Tenho me esforçado para ir ao interior sempre que possível, para entender o que está se passando e manter a sensibilidade, porque cuidar das pessoas é o sentido da vida pública. Então, para reforçar essa sensibilidade, quero ter ainda mais contato. Como não posso estar sempre presente, em todos os lugares, vamos trazendo essa realidade aqui para dentro também”, pontuou.

A ideia do encontro é promover encontros informais do governador com representantes de pautas relevantes para a sociedade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O encontro tratou das ações de recuperação após os ciclones que atingiram o Estado entre 15 e 16 de junho e, depois, em 13 de julho. “Nos primeiros dias, todos se sensibilizam, mas depois surgem novos problemas e essa situação vai ficando para trás. Não podemos deixar isso acontecer e nem esquecer que ainda existem pessoas com suas vidas afetadas por esses eventos climáticos. Por isso, é importante essa conversa sobre o que ainda estão precisando, onde estão as maiores dificuldades e o que mais podemos fazer”, disse Leite.

Além de todo o apoio emergencial e humanitário logo após a ocorrência dos ciclones, o governo do Estado anunciou um auxílio de R$ 2,5 mil para as famílias de baixa renda atingidas, a fim de apoiar o seu restabelecimento. Estradas e estruturas danificadas estão sendo reconstruídas e foram disponibilizados recursos para o pagamento de horas máquina para a recuperação de estradas vicinais nos municípios com decreto homologado de estado de emergência ou calamidade pública.

O prefeito Evaldt, de Morrinhos do Sul, destacou a importância do apoio para o restabelecimento das estradas, muito afetadas em função da geografia do município, na encosta da serra. “Nosso principal problema foram as estradas vicinais. Com 200 milímetros de chuva em quatro horas, elas vieram abaixo. O recurso disponibilizado foi muito importante também para auxiliar os produtores da nossa cidade. O Estado teve a sensibilidade de ver essa lacuna das estradas e nos ajudar com esse programa de horas máquina que foi fantástico. Com o orçamento municipal apenas, eu não teria capacidade. Então agradeço em nome do município e da região”, afirmou.

As principais demandas apresentadas pelos prefeitos se relacionam ao apoio na reconstrução de casas e auxílio para pequenos agricultores que perderam a produção.

O prefeito de Maquiné agradeceu pelo apoio humanitário e pela presença do governador nos momentos mais drásticos vividos a parir do ciclone de 15 de junho. “Esse governo sempre esteve ao nosso lado nas pautas municipalistas e, nesse momento, não foi diferente. Agradecemos por todo o apoio e pela presença do governador quando tudo aconteceu e por tirar esse tempo da agenda para ouvir, o que demonstra que é um gestor que também age com o coração”, destacou Bassani.

Como novas medidas, Bassani destacou a necessidade de auxílio para os pequenos produtores. “Eles representam 90% da economia da nossa cidade e perderam toda a produção. Além da plantação, o solo foi prejudicado pela enxurrada. Eles estão endividados e sem condições de plantar novamente”, observou.

Outros prefeitos também mencionaram o apoio aos produtores como uma necessidade. O governador pediu que as prefeituras mapeiem e detalhem o perfil dos agricultores afetados para que o Estado possa encaminhar ações de auxílio e trabalhar linhas de crédito e de renegociação de financiamentos junto aos bancos de desenvolvimento.

“Em um primeiro momento, agimos dentro do que era flagrante e incontestável, que era a situação das famílias mais pobres e afetadas. Agora vamos identificar os outros casos e trabalhar em soluções. Para isso, precisamos de uma delimitação clara”, salientou Leite.

O governador solicitou que as prefeituras detalhem áreas disponíveis para a construção de novas casas para as famílias que perderam sua moradia. “Estamos buscando apoio em Brasília para potencializar nossos recursos. Vamos viabilizar essa reconstrução, com apoio federal e do Estado”, projetou Leite.

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha trouxe ainda demandas de infraestrutura que receberam encaminhamentos. Gomes lembrou que, na madrugada do primeiro ciclone, enviou uma mensagem de WhatsApp ao governador que foi prontamente respondida e reforçou a parceria entre Estado e municípios.

Leite disse que essa união beneficia o cidadão. “Se a cidade se restabelece mais rapidamente, isso impacta quem vive lá, que são para quem eu governo e que serão atendidos. O que for possível de ser feito, será feito. Nem sempre posso atender de forma tão rápida, mas não hesitem em nos demandar”, enfatizou.

Ao encerrar o encontro, o governador lembrou que, nesta quinta-feira, é celebrado o Dia do Amigo. “Neste momento e neste dia, é importante lembrar que vocês têm amigos do lado de cá, independentemente de partido. Nos procurem, contem com a gente. Estamos juntos”, afirmou.

Também participaram do café o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e a vice-prefeito de Morrinhos do Sul, Leoni Carlos.