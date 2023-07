Responsável por 99% da coleta e distribuição de sangue, HEMOSC completa 36 anos em SC

Com laboratórios de referência, atendimentos a pacientes, ensino e gestão, o Hemosc completa 36 anos em Santa Catarina. A instituição é responsável por 99% da coleta e distribuição do sangue no estado.

Ao comemorar a data, nesta quinta-feira 20/07, a unidade registra 2.343.404 bolsas coletadas de 712.980 doadores; mais de 600 mil atendimentos ambulatoriais e exames laboratoriais que ultrapassam a marca de 30 milhões. “Esses números representam a importância e compromisso da instituição com os catarinenses”, afirma a secretária de Saúde Carmen Zanotto, lembrando que o HEMOSC é referência no Sistema de Gestão da Qualidade, sendo o único Hemocentro do Brasil a ter as três principais acreditações – ISO 9001:2015, ABHH/AABB e ONA.

“O nosso objetivo final é a disponibilização de hemocomponentes de qualidade para toda Santa Catarina, atendimento hematológico aos pacientes, suporte laboratorial aos transplantes e à terapia celular. Nesse sentido, estamos sempre aprimorando nossos processos técnicos e de gestão, para entregarmos uma instituição pública com a qualidade que os catarinenses merecem”, afirma a diretora do HEMOSC, Patrícia Carsten.

“O HEMOSC tem um papel fundamental para a saúde do catarinense, porque é responsável pela qualidade do sangue em nosso estado. Por meio de processos rigorosos de controle, a instituição tem o compromisso permanente de prezar por qualidade e enaltecer a cidadania”, afirma o presidente da FAHECE, Dr. Alvin Laemmel, organização social que faz a gestão do HEMOSC em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Além da capital catarinense, o HEMOSC está presente nas principais cidades do estado, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages, Tubarão e Jaraguá do Sul.