Governo lança aplicativo do IPE Saúde e anuncia pagamento extraordinário para redução da dívida

O governo do Estado lançou, na manhã desta quinta-feira (20/7), o aplicativo do IPE Saúde para dispositivos móveis, que permitirá aos segurados acessarem os serviços da instituição com mais facilidade e agilidade. No evento de lançamento, realizado no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite ainda anunciou a realização de um novo pagamento extraordinário para reduzir a dívida da autarquia com os prestadores de serviços.

Leite disse que o aplicativo faz parte dos avanços que o governo vem implementando no IPE Saúde. “Estamos nesse processo de qualificação e de promoção da sustentabilidade financeira do instituto. Queremos o IPE Saúde com força, fôlego e capacidade de oferecer o atendimento que os nossos servidores merecem. O aplicativo vem na esteira desses esforços. Queremos que o servidor seja bem atendido e que tenha acesso pelo portal e pelo aplicativo a todo conteúdo necessário do plano de saúde”, ressaltou.

Com a nova ferramenta, os segurados poderão acessar resultados de exames, extratos de utilização, boletos e faturas, além de acompanharem o andamento de solicitações. Os usuários também podem acessar o Guia Médico, com informações sobre os especialistas em cada área, os canais de atendimento, as dúvidas frequentes e o simulador de contribuição. Inicialmente, estão disponíveis 14 dos 32 serviços oferecidos no site, para o qual os usuários são direcionados pelo próprio aplicativo, quando buscarem serviços que ainda não integram a interface.

O diretor-presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, que apresentou o aplicativo para o público, destacou a importância desse novo canal de comunicação entre segurados e a instituição. “O IPE Saúde possui quase um milhão de usuários, e essa plataforma pretende proporcionar uma comunicação a qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo mais agilidade e praticidade ao disponibilizar serviços na palma da mão. Esse aplicativo veio, realmente, ao encontro do que pretendíamos como melhoria para os nossos usuários em termos de comunicação e relacionamento”, afirmou.

O aplicativo já está disponível para Android e pode ser baixado na Play Store. Nos próximos dias, também será disponibilizadana App Storea versão para iOS. O sistema foi desenvolvido em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). Tanto o IPE Saúde como a Procergs são órgãos vinculados à Secretaria de Planeamento, Governança e Gestão (SPGG).

Também participaram do lançamento os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, e de Comunicação, Tânia Moreira, além da diretora-geral da SPGG, Sônia Saconi, que representou a titular da pasta, Danielle Calazans, e de membros das equipes diretivas do IPE Saúde e da Procergs.

Redução do passivo do IPE Saúde

Durante o evento, o governador anunciou a realização de mais um pagamento extraordinário aos prestadores de serviços do IPE Saúde. O montante, proveniente do orçamento do próprio instituto, será de R$ 73,2 milhões e faz parte de uma série de esforços da autarquia e do governo estadual para reduzir a dívida histórica do sistema.

O govenador disse que a reforma do IPE Saúde aprovada recentemente permitirá a quitação da dívida e a melhoria dos serviços -Foto: Gustavo Mansur/Secom

Leite celebrou a diminuição do débito. “O instituto chegou a acumular R$ 650 milhões em dívidas, mas, com o pagamento de hoje, estamos reduzindo o valor para R$ 180 milhões. Com a reforma que acabamos de fazer, logo estaremos com isso absolutamente regularizado, além de podermos qualificar a prestação dos serviços de saúde para os nossos servidores. Este é o nosso compromisso: um Estado sustentável e equilibrado que permita uma prestação de serviços de saúde com elevada qualidade”, enfatizou.

No ano passado, por meio de receitas extraordinárias repassadas pelo Estado, o instituto conseguiu reduzir substancialmente o endividamento. O IPE Saúde pretende saldar, assim que for possível, o débito pendente de R$ 180 milhões. Ao todo, R$ 60 milhões já estão aptos para pagamento, e mais R$ 120 milhões estão em processo de auditoria.

Em outubro começam a valer as novas regras do IPE Saúde aprovadas pela Assembleia Legislativa em junho deste ano. O governo estima aumentar a arrecadação anual em R$ 720 milhões. Com a ampliação da receita, a autarquia terá corrigido o seu déficit estrutural e poderá investir na melhoria da prestação de assistência aos segurados.