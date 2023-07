Recursos para o SAMU são ampliados e chegam a R$ 12 milhões

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, receberá um incremento de 30% no valor do repasse, vindo do Ministério da Saúde para o custeio do serviço. O aumento foi autorizado a partir de portaria publicada nesta segunda-feira, 17, com repasse imediato. Com o reajuste proposto na tabela, o SAMU passará a receber, anualmente, R$ 12,7 milhões divididos entre Estado e municípios detentores do serviço.

Atualmente, o SAMU de Santa Catarina conta com 26 Unidades de Suporte Avançado (USAs/UTI móvel), 95 Unidades de Suporte Básico (USBs), 2 helicópteros e 2 aeronaves de asas fixas, com uma cobertura de 100% do território catarinense.

“Cabe lembrar que o aumento no repasse vindo do Ministério da Saúde será de grande importância para a manutenção do serviço, pois estava defasado aproximadamente há 12 anos”, explica o diretor do Atendimento Pré-Hospitalar móvel da SES (APH móvel), Dionisio Cezar Medeiros.

Além da ampliação dos recursos, também foi anunciada a entrega de cinco novas ambulâncias para o Estado. Os veículos ainda não têm uma data para encaminhamento. A partir do anúncio, a SES está realizando um estudo para determinar quais as bases terão suas unidades substituídas.