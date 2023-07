Mutirão da Saúde: Pacientes da Serra Catarinense realizam exame de cateterismo no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres

Foto: Marcos de Carvalho

Cerca de 324 pacientes da Serra Catarinense estavam aguardando para realizar o procedimento de cateterismo, desde 2020. Desses, 104 foram atendidos no mutirão realizado pelo Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, neste mês de julho. A expectativa é que em agosto mais procedimentos sejam realizados com o objetivo de zerar a fila de espera.

“Na estação do inverno ocorrem mais casos de infarto, um aumento de 30%, pois acontece a vasoconstrição que é a redução do fluxo sanguíneo. Os pacientes são das cidades que fazem parte da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures)”, explica a Gerente Regional de Saúde da região, Susana Zen.

O exame é feito de forma ambulatorial pela Clínica Cardiolages, prestadora do serviço, que funciona dentro do hospital e o paciente não precisa ficar internado.

O procedimento serve para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.

“Nossa missão é aliviar o sofrimento das pessoas, o mutirão é fundamental para agilizar a realização dos procedimentos. Agradeço a toda a equipe do Hospital e da Cardiolages que estão se dedicando em diminuir a demanda reprimida dos exames na Serra Catarinense”, afirma a Secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto.

