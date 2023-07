Batalhão de Aviação da Polícia Militar salva vidas em ações conjuntas com o SAMU

O Batalhão de Aviação da Polícia Militar (BAPM), por meio das equipes do helicóptero Águia 02, prestou apoio às equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em três ocorrências distintas essa semana.

Na primeira ocorrência, na segunda-feira, 17, um idoso de 68 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Palhoça e precisou ser transportado para o Imperial Hospital de Caridade, em Florianópolis.

Já na manhã desta terça-feira, 18, um bebê de apenas 5 meses, que estava entubado e necessitava de terapia intensiva de urgência, foi transferido do hospital materno infantil em Criciúma para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Imigrantes, em Brusque.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ainda no início da tarde, o Águia 02 foi acionado para realizar o transporte de uma menina de 4 anos com um quadro de broncopneumonia. Foi necessário realizar uma drenagem de tórax e ela foi prontamente encaminhada da emergência do hospital regional de Araranguá para o hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. “A parceria entre a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e os serviços médicos de emergência mais uma vez mostrou-se essencial para preservar vidas em situações críticas”, avalia o comando do batalhão.