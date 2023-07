Campanha divulga novos vídeos sobre prevenção ao tráfico de pessoas no Brasil

No evento de inauguraçãodawebsériedesta quarta-feira,serão lançados novos vídeos dacampanha “Expectativa x Realidade”que contam duas histórias inspiradas em casos reais de tráfico de pessoasidentificadas em 2023 e amplamente divulgadas na mídia. São narrativas impactantes que abordam situações de trabalho escravo e exploração de trabalhadores no exterior e em áreas rurais no Brasil.

Awebsérieé gratuita e dedicada ao aprimoramento do entendimento e enfrentamento do tráfico de pessoas no Brasil.Para acessar o conteúdo e se engajar na campanha contra o tráfico de pessoas,não é necessário cadastro prévio. Bastafazer a inscrição nocanaldo YouTube daAsbrade aproveitarasmais de 10 horas de conteúdo online de alta qualidade.



No episódio do dia 26 de julho, a ANAC participará da live que debateráo tema“Educação para o Combate ao Tráfico de Pessoas”e será representada pela servidoraPriscilla Vieira,coordenadora do Projeto Liberdade do Arna Agência.



Ao final de cada live,haverá entrega decertificadode participação. Aqueles que acompanharem até 4 episódios, ao vivo, poderão solicitar a emissão de um certificado de curso de inverno que será emitido pela Clínica do Trabalho Escravo e Tráfico de pessoas da UFMG.