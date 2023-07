Estado registra crescimento nas vendas da indústria, do atacado e do varejo em maio

Após meses de oscilação, a indústria, o varejo e o atacado do Rio Grande do Sul registraram aumento no volume de vendas em maio, na comparação com o mês anterior. É o que mostra o novo levantamento de indicadores econômicos da Receita Estadual, publicado mensalmente no informativo RS360, disponível para download gratuito no site Receita.DOC .

De acordo com a pesquisa, em maio, o setor industrial experimentou um crescimento de 10,5% no volume comercializado, somando R$ 45 bilhões em circulação de mercadorias. O atacado registrou R$ 26 bilhões em vendas, o que representa um crescimento de 5,3% em relação ao mês anterior. A elevação do varejo atingiu um patamar menor que o dos demais segmentos, registrando avanço de 1,2% no volume de comercializações.

A alta do volume de vendas da indústria nos últimos 12 meses tem sido puxada especialmente pelo segmento metalomecânico e coureiro-calçadista, que atingiram crescimento de 13,6% e 8,2%, respectivamente. A indústria metalomecânica lidera com folga no quesito volume absoluto de vendas. O segmento registrou R$ 160 bilhões em circulação de mercadorias. Na sequência, aparece a agroindústria, que acumulou vendas de R$ 104 bilhões no mesmo período.

O periódico produzido pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) ainda mostra um conjunto de informações estratégicas sobre o desempenho econômico de diversos setores produtivos gaúchos, compilando dados de notas fiscais eletrônicas. Na edição deste mês, as análises apresentam um panorama dos segmentos de aves, arroz, bovinos, suínos, trigo, leite, insumos agropecuários e bebidas.

As informações econômicas divulgadas pela Receita Estadual serão debatidas em mais uma rodada de lives do Diálogos Setoriais , programa exibido no canal da Sefaz-RS no YouTube. Com participação de representantes do setor privado, as transmissões ajudam a aprofundar a leitura dos dados, relacionando os resultados com a atual conjuntura econômica do país, e a fazer projeções sobre o comportamento da economia gaúcha nos próximos meses.

Texto: Ascom Sefaz

Edição: Secom