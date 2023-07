Ópera Estúdio realiza recitais gratuitos para crianças e adultos no Complexo Cultural Theatro São Pedro

OÓpera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricosdá continuidade à série de recitaisVozes do Ópera Estúdio 2023com duas apresentações em 26 de julho. Duas sessões estão programadas: às 15h, para estudantes (mediante inscrição prévia da escola, por e-mail, até 24/7); e às 19h, para o público geral (com entrada por ordem de chegada e doação de 2kg de alimento). Ambas as apresentações ocorrem no Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Complexo Cultural Theatro São Pedro, em Porto Alegre.



AVozes do Ópera Estúdio 2023é uma vitrine para os talentos do Ópera Estúdio e também uma nova opção de programa acessível para os amantes do canto lírico. Ao todo, estão previstas sete apresentações em quatro datas – as últimas quartas-feiras de junho , julho, agosto e setembro.

Para os recitais do dia 26 deste mês, cada cantor escolheu uma obra solo para interpretar, com acompanhamento do pianista Patrick Menuzzi. O repertório inclui peças consagradas de Vivaldi, Leoncavallo, Berlioz, Gounod, Sir Arthur Sullivan, Mozart, Donizetti, Verdi, Bizet, Puccini, Chapí, Strauss II e Bernstein. Antes de cantar, cada artista conversa com o público sobre a história da música. O aspecto teatral da ópera também é evidenciado por meio de peças de figurino e ambientação intimista, com decoração a luz de velas.

1º Recital Vozes do Ópera Estúdio 2023 ocorreu em junho -Foto: Vitória Proença/Ascom Ospa

Sobre o Ópera Estúdio

OÓpera Estúdiooferece a cantores em início de carreira a possibilidade de estudar junto a uma equipe multidisciplinar de professores. Financiado pelaSecretaria da Cultura (Sedac), o projeto é realizado pelaOrquestra Sinfônica de Porto Alegre(Ospa) e conta com a parceria cultural daCompanhia de Ópera do Rio Grande do Sul(Cors) e daFundação Theatro São Pedro(FTSP).

Após uma seleção por audições, 27 participantes foram selecionados para seis meses intensos de aulas com grandes referências da música no Brasil. Ao longo de 2023, o público poderá acompanhar a evolução da turma em quatro recitais e também no espetáculo de encerramento, que será realizado em novembro:a montagem completa da óperaCarmen, de Georges Bizet.

A primeira edição do Ópera Estúdio, em 2022, inaugurou um novo capítulo na história da ópera no Rio Grande do Sul. A turma de 18 cantores pôde aprimorar suas habilidades em aulas semanais de canto, repertório e expressão corporal e cênica, entre muitos outros assuntos que somaram uma carga horária superior a mil horas. No final do ano, o projeto culminou na encenação da operetaA viúva alegre , deFranz Lehár, em adaptação inédita.

Assim como em 2022, odiretor artístico da Ospa,Evandro Matté, assume a coordenação-geral do Ópera Estúdio em 2023. Além de professores,Flávio LeiteeEiko Sendasão os diretores pedagógicos do projeto.

Serviço

O quê: 2º Recital Vozes do Ópera Estúdio 2023 -Árias e trechos de óperas consagradas interpretadas pelos alunos do Ópera Estúdio

Quando:quarta-feira (26/7); às 15h –público estudantil, mediante inscrição prévia da escola até o dia 24/7 pelo e-mail[email protected]; às 19h –público geral, com entrada por ordem de chegada e doação de 2kg de alimento

Onde: Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher do Complexo Cultural Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº - Porto Alegre)

Classificação etária: livre