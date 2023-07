HEMOSC inova com sistema de visualização de veias para qualificar atendimento aos pacientes

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), adquiriu o equipamento AV400. Um visualizador de veias portátil que auxilia os profissionais da saúde a localizar determinadas veias periféricas em procedimentos invasivos. O objetivo do investimento é melhorar o atendimento de pacientes hematológicos, por meio de punção venosa mais segura.

“Esse equipamento auxilia no atendimento aos pacientes, especialmente crianças e outras pessoas com dificuldade no acesso venoso, reduzindo risco de traumas”, avalia o diretor técnico do HEMOSC, Dr. Guilherme Genovez.

Projetado para facilitar a localização de veias, o Scanner vascular Greiner Bio-One AV400 pode ser usado em inúmeros procedimentos, como coleta de sangue. O equipamento foi adquirido por meio de doação de recursos da ACIF, junto à Gestão de Projetos de Captação de Recursos da FAHECE. Ele utiliza luz infravermelha para reconhecer os glóbulos vermelhos do sangue e assim destacam as veias subcutâneas com o máximo de definição e em tempo real. Com a presença da realidade aumentada (RA), o equipamento consegue projetar na pele uma imagem com a localização das veias, com isto, o profissional pode utilizar a imagem como guia e evitar possíveis traumas.

O AV400, não substitui a importância do conhecimento técnico do profissional da saúde, mas trata-se de uma tecnologia que auxilia em casos de difícil acesso venoso, e leva mais tranquilidade aos pacientes que ficam menos sujeitos aos riscos e a dor de uma falha no procedimento de coleta de sangue ou aplicação de medicamentos.