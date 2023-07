Mutirão da Saúde: Hospital São Marcos, de Nova Veneza, bate recorde de cirurgias e atendimentos em junho

O Hospital São Marcos de Nova Veneza/SC, administrado pelo Instituto Maria Schmitt, comemorou um feito inédito: o recorde de 436 cirurgias realizadas e 1462 consultas ambulatoriais, somente neste último mês de junho.

As cirurgias eletivas atenderam diversas especialidades dentre elas, ginecologia, ortopedia, vascular, urologia, odontologia (bucomaxilo), plásticas e geral. A paciente Gisele Marinho dos Santos, moradora de São Ludgero, fez a cirurgia de ombro no Hospital. “O atendimento foi ótimo. Consultei em abril e fui chamada super-rápido, no dia 16 de junho já fiz o procedimento”, declarou.

Jadira Ouriques precisou do atendimento para o seu pai Manoel Florêncio Filho de 90 anos. “Somos de Criciúma e recebemos um excelente atendimento. Meu pai estava sem comer e foi preciso colocar uma sonda. As enfermeiras foram muito queridas”, contou Jadira. O paciente Cleison Cardoso Antunes, de Cocal do Sul, buscou pela especialidade de Urologia. “Fiz uma cirurgia a laser para fragmentar os cálculos renais. Estava aguardando em outro hospital há algum tempo, mas fui encaminhado para o São Marcos e tive apenas um mês de espera. Foi excelente o atendimento prestado pelos profissionais. A equipe está de parabéns, incluindo as meninas da copa e da higienização”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Secom SC



Segundo o Diretor Geral da unidade hospitalar, Marcelo Sottana, desde março de 2019, quando o IMAS assumiu a gestão, o São Marcos tem recebido uma série de investimentos e melhorias. “Nesses quatro anos, adquirimos novas camas hospitalares, novo aparelho de ultrassonografia e diversas outras aquisições e reformas que proporcionaram esse feito. Além disso, o comprometimento e a dedicação da nossa equipe em atender de forma humanizada e resolutiva, proporcionou saúde e mais qualidade de vida a esses pacientes e seus familiares”, frisou o Diretor.

Foto: Reprodução/Secom SC



Garantir atendimento eficaz e comprovar a excelência em gestão no sistema de saúde, em especial, a pública é um dos pilares do Instituto Maria Schmitt. Para o Diretor de Regulação e Implantação, Dr. Robson Schmitt, a missão do IMAS é focada no propósito de impactar positivamente a vida de diversas pessoas. “Buscamos soluções eficientes, tecnológicas e acolhedoras, por isso estamos em constante aperfeiçoamento e melhorias de nossas unidades sempre com o compromisso de transformar a vida de inúmeras pessoas, especialmente daquelas que sofrem nas filas para fazer um procedimento cirúrgico”, enfatizou Dr. Robson.



O Hospital São Marcos atende demandas de urgência e emergência da região de Nova Veneza, cirurgias eletivas pelo SUS, realiza consultas e cirurgias particulares e também por convênios. Na última pesquisa realizada nos meses de abril-maio de 2023, a unidade hospitalar teve 98% de índice de satisfação dos pacientes e seus familiares.

Foto: Reprodução/Secom SC