Tráfego de veículos está liberado na VRS-826, entre Farroupilha e Alto Feliz

O tráfego de veículos no km 9,2 da VRS-826, entre Farroupilha e Alto Feliz, foi na Serra Gaúcha foi liberado nesta terça-feira (18/7). O trecho estava bloqueado desde 16 de junho, após danos na pista provocados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.



As rachaduras que existiam no pavimento foram eliminadas na primeira semana deste mês. No entanto, a rodovia permaneceu interditada para que os técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, pudessem monitorar as condições de segurança. Mesmo com as chuvas e os ventos fortes da última semana, a rodovia permaneceu estável, permitindo a retomada da circulação de veículos.

Atualmente, a pista da esquerda, no sentido de Alto Feliz para Farroupilha, possui revestimento primário de brita graduada compactada, ao passo que a da direita conta com capa asfáltica. Provisoriamente, a velocidade máxima permitida no trecho é de 30 km/h.

A VRS-826 continuará sendo avaliada pelos profissionais do Daer e da empresa que presta apoio técnico, bem como pela Defesa Civil de Alto Feliz. Caso surjam novas trincas e depressões, a rodovia poderá ser bloqueada novamente para preservar a segurança dos motoristas.