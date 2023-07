Governo leva seis empresas para Feira Internacional da Indústria Eletroeletrônica, em São Paulo

A 31ª edição da Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia, Automação e Conectividade (FIEE) começa nesta terça-feira (18/7), em São Paulo. Seis empresas gaúchas vão participar do estande coletivo do governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O aporte do Estado é de R$ 80 mil e ocorre pelo Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais. A edição de 2023 da FIEE – que é a maior feira doBrasil no setor e acontece há 60 anos – vai até sexta-feira (21/7).

As empresas participantes são: Altus (São Leopoldo), Diponto (Porto Alegre), Exatron (Canoas), Global Eletronics (Guaíba), Magmattec (Cachoeirinha) e TDK (Gravataí). Na feira, há também um espaço institucional dedicado à Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica do Rio Grande do Sul (Abinee-RS).

O titular da Sedec, Ernani Polo, ministrará uma palestra na quarta-feira (18/7) para apresentar as ações da gestão. “É um segmento de relevância para o Estado, representando 2,1% do PIB gaúcho. Por isso o governo incentiva a presença de empresas estaduais para prospecção de novos negócios, o que se reflete nos números da economia do Rio Grande do Sul”, afirma.

A analista jurídica do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Simone Ferreira, irá acompanhar o andamento dos trabalhos até o último dia. Para ela, trata-se de “um espaço importante de atração de investimentospara as empresas gaúchas”.

Em 2022, o setor eletroeletrônico do Rio Grande do Sul teve um faturamento de R$ 12,5 bilhões, 5,4% de alta em relação a 2021. O segmento fechou o ano passado com 19,8 mil profissionais atuando na área, um aumento de 3% na comparação com 2021. O volume deexportações também registrou crescimento,terminando 2022 comUS$ 211,37 milhões, 9% a mais que o ano anterior.