Novo marco regulatório amplia oportunidades para a aviação agrícola crescer no país

A aviação agrícola ganhou mais espaço para se desenvolver no Brasil. O marco regulatório do segmento foi desburocratizado e modernizado com a aprovação, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Emenda nº 05 ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 137 , que passou a se chamar “Cadastro e Requisitos Operacionais: OperaçõesAeroagrícolas”. O novo normativo, formalizado pela Resolução nº 716, de 13 de junho de 2023 , entra em vigor em 2 de outubro, trazendo inovações que possibilitarão um crescimento seguro e sustentável das operaçõesaeroagrícolas.