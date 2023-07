ANAC discute produção de combustíveis sustentáveis em evento internacional

Geral Há 5 minutos Em Geral Caixa começa a pagar parcela do Bolsa Família de julho Moradores de 107 municípios em calamidade também recebem

Geral Há 6 minutos Em Geral Força Nacional vai apoiar ações de segurança em terras indígenas no RS Militares atuarão nas TIs Guarita e Nonoai