Quarta edição do Elas Festival se realiza na Funarte MG, dia 22 de julho

Em sua 4ª edição, o Elas Festival retorna a Belo Horizonte, na Funarte MG, no dia 22 de julho, sábado, das 13h às 21h30. Com entrada gratuita, o evento destaca a produção artística e cultural de mulheres e lgbtqiapn+ originárias de cinco estados brasileiros. A agenda inclui debates, oficinas, shows, mostras de empreendedoras e artistas visuais e fotógrafas, exibição de curtas metragens, duelo de vogue (dança*), DJs, performances, comes e bebes e outras ações. O tema da edição éMulher Plural.

“Queríamos um evento que contemplasse e valorizasse o trabalho de mulheres. É um festival criado por mulheres para promover a equidade de gêneros e o empoderamento feminino”, diz a gestora-executiva do evento, Luiza Firmato. A proposta central é “receber a diversidade da produção brasileira” de mulheres e de lgbtqiapn+. “Mas também um encontro para compartilhar ideias, discutir ações e criar oportunidades”, acrescenta.

Com o temaMulher Plural, o Elas Festival propõe “abordar a diversidade e complexidade das mulheres enquanto grupo social, em termos de identidades, experiências, culturas, orientações sexuais, etnias, origens sociais, habilidades e perspectivas”, explica a curadora e diretora artística da iniciativa, Ana Linares,. “As atividades artísticas e culturais [...] promovem o entretenimento com foco no bem-estar, momentos de relaxamento e trocas entre mulheres”, afirma.

Ana Linares produtora cultural, e Luiza Firmato, gestora, criaram o Elas Festival em 2019, em sintonia com o crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil, para de incentivá-lo – em especial as atividades da cadeia produtiva de cultura. Elas agiram imbuídas de um desejo de ajudar outras mulheres. Comentam que em todo o país cresce esse empreendedorismo, como a atuação o setor informal – inclusive com a produção feminina. “Em Minas Gerais, 63% das mulheres desejam ser donas do próprio negócio para ter mais flexibilidade e autonomia, segundo dados do Sebrae MG [2022]. A pesquisa revela ainda o poder da rede de apoio e influência entre as mulheres. Mais da metade (53%) tiveram contato com uma dona de negócio que serviu de inspiração. Além disso, 84% afirmaram que dariam preferência a contratar mulheres para a sua empresa”, informa a produção do evento.

Na entrada do festival serão arrecadados absorventes e itens de higiene pessoal para doação à Casa Referência da Mulher Tina Martins.

Programação que “abraça" a diversidade

Quem recebe o público é a agitadora cultural, “poeta marginal”, escritora, mobilizadora periférica e apresentadora, vocalista do bloco afro Angola Janga, Lelê Cirino. “A programação começa com discotecagem da Lázara dos Anjos - referência da cultura preta e travesti na cidade, produtora cultural e multiartista”, diz a produção.

As mostras

As exposições do Festival Elas ocupam vários galpões da Funarte MG. Uma delas é aMostra de FotografiaAfetos Plurais. A exposição traz olhares de fotógrafas de todo país, selecionadas via chamamento. “Serão escolhidos trabalhos que exaltam o amor em todas as suas formas, maneiras e siglas”, informa a curadora, Bianca Aun. Já aMostra de Empreendedorastraz produtos autorais e serviços variados de 40 participantes, residentes na Capital Mineira e Região Metropolitana – com acessórios, vestuário, cosméticos, adornos e serviços para manutenção de casas, além de tatuagem. A exposição de artes visuais, intituladaMostra Sangria, aborda, por meio de uma ocupação de arte, temas ligados às lutas feministas. A ação reúne artistas e produtoras locais da cena independente de Belo Horizonte, não somente para a exibição, mas também para discutir assuntos como política, feminismo, maternidade, aborto, violência doméstica e ativismo, entre outros. AMostra de Curtas Metragenstraz trabalhos de cineastas dos estados de São Paulo, Pernambuco de vários municípios de Minas Gerais.

Outras atrações

Na área externa fica à Praça de Alimentação, além do palco, onde se realiza oDuelo de Vogue.Criada nos anos1980, nos Estados Unidos, essa linguagem dançante gerou um movimento, que ganhou espaço há alguns anos na cena artística de BH. É uma espécie de competição, aberta ao público, envolvendo mulheres trans e travestis que “duelam” através da dança. Quem comanda a música é a Dj Lázara dos Anjos.

Augusta Barna está entre as atrações musicais do festival. Com apenas 20 anos, a cantora, compositora e atriz ganhou o Prêmio Flávio Henrique de melhor álbum de música autoral 2023. Logo após, apresenta-se a banda Truck do Desejo. Criada a partir do bloco de Carnaval de mesmo nome, traz musicistas cis e trans, lésbicas e bissexuais com trajetórias conhecidas em Belo Horizonte. No repertório, músicas brasileiras, compostas por Cássia Eller, Martinália, Marina Lima, Angela Ro Ro, Gal Costa, Maria Bethânia, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna, Ana Carolina, Daniela Mercury, Letrux, entre outras, ou obras compostas por uma delas.

O evento prossegue com a discotecagem de duas DJs da MASTERplano. A DJ Kingdom apresenta ao público um estudo & mix de ritmos variados da cultura musical preta brasileira e mundial. A artista aborda um estilo que explora a diversidade de ritmos como: hip hop, afro, dancehall, house, R&B, trap, funk, pop e “brasilidades”. Já a Dj Belisa traz “paisagens sonoras” do clássico ao contemporâneo, relacionadas à música eletrônica, à mixagem, e aos temas que atravessam questões de gênero e do universo trans. Também há a performance da artista, dançarina, “provocadora social”, pesquisadora do corpo e mestra em Artes da Cena, Vina Jaguatirica, que pesquisa as relações entre a dança butô e as metáforas da doença, da morte e do luto.

Além da agenda artística, há as oficinas gratuitas, em parceria com o Sebrae Delas Minas, direcionadas para mulheres que buscam independência e coragem para atuar no mercado, em empreendedorismo. De acordo com pesquisa da instituição, um dos fatores que dificulta o sucesso dos negócios geridos por mulheres, é que 57% das novas empreendedoras afirmam que têm baixo ou nenhum conhecimento sobre gestão de empresas.

Também faz parte do festival oPapo com Elas. Nesta edição, ele traz debates sobre o direito das mulheres e a sexualidade feminina. No dia 20 de julho, quinta-feira, às 19h, no Instagram do festival, a cientista política, pesquisadora e educadora social Carolina Bonomi; a trabalhadora sexual apaixonada por ciência e tecnologia, Sany, e a artista visual e graduanda em psicologia May Medeiros, que trabalha com mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, discutem sob mediação da antropóloga Vanessa Sander o temaPrazer e perigo: um bate-papo sobre sexualidade feminina.

Elas Festival 2023

22 de julho, sábado – das 13h às 21h30

Funarte MG

Rua Januária, 68 – Centro, Belo Horizonte (MG)

Acesso gratuito

Patrocínio: Banco BS2, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

PROGRAMAÇÃO

13h - Abertura

Lêle Cirino apresenta Lázara dos Anjos – Abertura dos portões

13h às 21h30 – Palco Área Externa

- DJ Lázara dos Anjos faz a abertura e os intervalos de troca de palco

- Galpão 3:Mostra de Fotografia Afetos Plurais– curadoria de Bianca Aun

- Galpão 4:Mostra de Empreendedoras –com produtos e serviços variados de empreendedoras locais.

- Galpão 5: Artes Visuais:Mostra Sangria– Ocupação artística

- Área Externa:Mostra de Curtas Metragens

- Praça de Alimentação - venda de comes e bebes.

Palco Área externa

14h às 15h30

-Duelo de Vogue,apresentado pela DJ Lázara dos Anjos

15h30 às 16h

- DJ Lázara dos Anjos

16 às 17h

- Show de Augusta Barna

- DJ Lázara dos Anjos

17h30 às 18h30

- Show do Truck do Desejo

18h30 às 19h

- DJ Lázara dos Anjos

19 às 21h30

- Apresentação dos Djs Kingdom e Belisa

- Performance com Vina Jaguatirica

22h – Encerramento – fechamento dos portões

*Dança com poses semelhantes a das(os) modelos, integradas com movimentos angulares e lineares

