Estado executa obras em escola de Maratá atingida por ciclone

Reforma envolve recuperação na rede elétrica e no telhado do Colégio Estadual Engenheiro Paulo Chaves -Foto: Ascom SOP

Um dos estabelecimentos de ensino público do Estado mais atingidos pelo ciclone extratropical de junho, o Colégio Estadual Engenheiro Paulo Chaves, em Maratá, está passando por obras emergenciais. São serviços de recuperação na rede elétrica e no telhado da escola que atende 135 alunos e teve a estrutura invadida pelas águas do Arroio Maratá.

Com investimento de R$ 315.515,40, o colégio terá reformada a cobertura, o banheiro e o piso externo. Os trabalhos começaram na última semana, e a duração prevista é de 120 dias. Os serviços são executados pela empresa Lira, e a fiscalização está a cargo da 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Novo Hamburgo.

Atualmente, os alunos estão tendo aulas remotas, que vão até quarta-feira (19/7), quando se inicia o recesso escolar. Ao longo desta semana será entregue o novo mobiliário.

Mais duas escolas do Lição de Casa têm obras concluídas

Os 53 estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental João Rosso, do interior de Passo Fundo, já podem voltar a aproveitar a quadra da escola, que foi reconstruída. Os trabalhos foram entregues em 14 de julho, com custo de R$ 86.191,74.

Fiscalizado pela 7ª Crop, de Passo Fundo, o projeto faz parte do programa Lição de Casa, que destinará R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura de 254 escolas estaduais até o final do ano.

Também pelo Lição de Casa, foi concluída, na semana passada, a demolição e a reconstrução do muro do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, de Santa Maria. Com investimento de R$ 87.646,35, a reforma foi fiscalizada pela 8ª Crop, de Santa Maria.

Reconstrução do muro do IE Olavo Bilac, em Santa Maria, foi concluída na semana passada -Foto: Ascom SOP