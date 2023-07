Tarifas aeroportuárias de Brasília serão atualizadas

As tarifas aeroportuárias do Aeroporto de Brasíliaserãoatualizadas conforme a Portaria nº 11.905 publicadanesta segunda-feira,17 de julho ,noDiário Oficial da União (DOU).Aportaria entra em vigor no dia 23 de julho e os novos valores só poderão ser praticados 30 dias após a divulgação pelas concessionárias. O reajuste está previsto no contratode concessãocomo mecanismo de atualização monetária e tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeirodocontrato.