Cidade de São Paulo tem domingo com céu ensolarado e frio

A cidade de São Paulo registra tempo ensolarado e sensação de frio neste domingo (16), com temperatura média de 18,5 Celsius (ºC) e máxima prevista de 23ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. A madrugada teve céu nublado, vento fraco e termômetros em média na casa dos 9°C. Na estação meteorológica do CGE entre o sul da Capela do Socorro e Parelheiros, o menor valor absoluto foi de 5°C. Na região central da capital, os termômetros marcaram11,8°C. A cidade mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde as 8h de quinta-feira (13).

De acordo com o CGE, nos próximos dias, as temperaturas mínimas se elevam um pouco mais nas madrugadas e as máximas diminuem durante as tardes, gerando sensação de frio. “Isto, por conta da atuação de áreas de instabilidade, associadas à passagem de uma frente fria de fraca atividade chuvosa pela costa paulista a partir da noite de terça-feira (18)”, diz o CGE.

Na segunda-feira (17), a previsão é que a madrugada tenha temperatura de 13°C e, no decorrer do dia, atinja a máxima de 23°C, com percentuais mínimos de umidade do ar entre 45% e 95%. Durante o dia o sol ficará entre nuvens com aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde, mas ainda sem expectativa de chuva significativa.

A madrugada de terça-feira (18) deve ser de muitas nuvens e temperatura média de 14°C. No decorrer do dia, as temperaturas não se elevam por conta da variação da nebulosidade, com a máxima não passando dos 20°C e os percentuais mínimos de umidade do ar em 50%. A partir do fim da tarde podem ocorrer chuvas rápidas devido à aproximação de áreas de instabilidade e no oceano.