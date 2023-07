Cirurgia eletivas de mão realizadas no Hospital Regional de São José levam esperança a pacientes incapacitados para o trabalho

O Hospital Regional de São José (HRSJ) realizou neste sábado,15, mais um mutirão de cirurgias eletivas de mão. Durante a manhã e tarde, as equipes se revezaram em duas salas cirúrgicas. As cirurgias de mão foram feitas em regime de hospital dia, ou seja, não necessitam de leitos de internação pois os pacientes terão alta ainda neste sábado.

Este é mais um mutirão nesta especialidade realizado pelo hospital em 2023. O primeiro ocorreu no final do mês de janeiro. De acordo com o ortopedista e cirurgião responsável pela equipe, Rodrigo Pereira do Amaral, trata-se de pacientes portadores de doenças limitantes, que muitas vezes os impedem de trabalhar, e cujo tratamento cirúrgico é de baixa complexidade.

“As cirurgias de mão estão geralmente relacionadas à síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, cisto sinovial, pequenos tumores da mão, síndrome do túnel cubital e dedo em martelo, sendo que para alguns pacientes essas doenças se tornam incapacitantes para o trabalho.”, explica.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Regional de São José é um hospital chamado de porta aberta, isto é, mantém pronto-socorro aberto 24h para atendimento à população, sendo referência em ortopedia no Estado. O hospital possui, ainda, Maternidade, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo) além das Unidades de Internação.

Foto: Reprodução/Secom SC