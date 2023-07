Semana de 17 a 21 de julho tem 24 licitações previstas na Agenda Celic

A permissão de uso de espaço público para comercialização e fornecimento de gelo e bebidas no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil,durante a Expointer 2023,em Esteio,está entre os pregões programados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada àSecretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de17a21de julho. O certameocorrerá nasegunda-feira (17/7), às 9h30.

Outro destaque da agenda é a reforma da cobertura e do forro do Centro de Material Bélico da Brigada Militar, localizadoem Porto Alegre. Pela modalidade convite, a licitação ocorrena quinta-feira (20/7), às 14h.

Também estão programadospregõespara a aquisição deequipamentos de climatização, medicamentos veterinários,instrumentos musicais, materiais médico-hospitalares,acessórios para radiodifusãoe equipamentos de segurança e proteção, entre outros.

No total, serão24certames com o objetivo de atenderarequisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal doFornecedor RS .

AgendaCelic

A publicação da AgendaCelicé destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações previstas para o período de 17 a 21 de julho