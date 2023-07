ANS promove seminário para debater avaliação econômica na atualização do Rol

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai realizar, no dia 09/08, o seminário Parâmetros de Avaliação Econômica no Processo de Atualização do Rol. O evento tem como objetivo debater o panorama e os desafios da avaliação econômica na saúde na saúde suplementar.

O debate será realizado a partir das perspectivas de especialistas de diferentes segmentos do setor e contará com a presença de pesquisadores de Núcleos de Avalição de Tecnologias em Saúde (NATS), representantes do Ministério da Saúde e membros da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar - ANS (Cosaúde).

Qualquer pessoa interessada pode participar. O seminário será realizado presencialmente, no Rio de Janeiro, e será transmitido pelo canal da Agência no Youtube .

Seminário Parâmetros de Avaliação Econômica no Processo de Atualização do Rol

Data: 9/08/2023

Horário: das 8:30h às 18h

Local: Windsor Flórida Hotel - Rua Ferreira Viana, 81 – Flamengo, no Rio de Janeiro.