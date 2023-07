Saúde estadual inaugura ampliação de Unidade de Suporte Avançado do SAMU

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inaugurou, nesta sexta-feira, 14 de julho, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Mafra. Com investimento de cerca de R$ 200 mil, a base passou por melhorias de infraestrutura e mobiliário, além de adequações para atender aos novos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

“Esse investimento qualifica o serviço do SAMU em toda a região do Planalto Norte, assim como aumenta o conforto para os profissionais que atuam na unidade de Mafra. O SAMU é um serviço muito importante, que atua de forma conectada com outros equipamentos de saúde pública no estado, e estamos comprometidos com essas melhorias”, afirmou o coordenador estadual das Centrais de Regulação do SAMU de Santa Catarina, Marcos Antônio Fonseca, que representou a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto na cerimônia.

O diretor de APH Móvel da SES, Dionisio Cezar Medeiros, destacou a importância da redução do tempo de resposta das unidades do SAMU no último ano, o que vem colaborando para qualificar o atendimento aos pacientes. “Eu acompanho desde 2004, quando o SAMU foi criado, a evolução deste serviço, que é fundamental para a saúde da população. Esse é um dia de muita satisfação, com a inauguração da reforma da base de Mafra”, destacou.

“A base de Mafra foi inaugurada em 2005 e, desde 2019, está neste imóvel, mas nunca havia passado por reformas e adequação. Agora ela está atendendo para todas as exigências que o Ministério da Saúde demanda. Temos realizado diagnóstico, investimentos e ampliação de serviços em todas as USAs de Santa Catarina para qualificar nosso serviço”, afirma a diretora do SAMU/FAHECE, Carla Birolo. De acordo com ela, para este ano estão previstos investimentos e melhorias em outras bases no estado.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, também esteve presente no evento e agradeceu o pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado no município.

Mafra faz parte da macrorregião Norte/Nordeste do SAMU em Santa Catarina, que conta ainda com duas USAs em Joinville, uma em Jaraguá do Sul e outra em Canoinhas. A segunda ambulância de Joinville foi entregue em fevereiro deste ano – na mesma data, também foi inaugurado o novo endereço da base do SAMU/USA no município, o que assegurou aumento dos atendimentos e redução no tempo de resposta às ocorrências na região.

A FAHECE é a organização social que faz a gestão do SAMU em Santa Catarina e, desde 2021, já realizou abertura de novas bases em Videira, Chapecó e Brusque, além de Joinville e Florianópolis (nova base na SC-401 e nova sede do serviço, em Coqueiros).