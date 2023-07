ANAC autoriza mais uma empresa a gerar registros de manutenção em meio digital

Sobre o Programa deTransformaçãoDigital

AANAC vem trabalhandoem parceria com o mercado para identificar e tratar as dificuldades na adoção de ferramentas eletrônicas.A Agênciaparticipou do ciclo de palestras promovido pela Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica(Mantaer), explicando com mais detalhes o funcionamento doProgramade Transformação Digitale osbenefícios de adoção dosregistros digitais demanutenção.