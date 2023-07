Governo e Celesc planejam mais de R$ 248 milhões em investimentos na regional de São Miguel do Oeste até 2026

Em agenda com os prefeitos da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, o governador Jorginho Mello destacou os investimentos da Celesc para a região

A Celesc pretende investir R$ 248,6 milhões no sistema elétrico da regional de São Miguel do Oeste até 2026. São R$ 115 milhões para melhoria e ampliação das redes de baixa e média tensões, e R$ 133,6 milhões para a construção de uma nova linhas de distribuição, além da melhoria e ampliação das já existentes.

As informações constam no Plano de Investimentos da Empresa. “É um momento ímpar para Santa Catarina, que será beneficiada com o maior investimento da história no sistema elétrico catarinense. Isso representa mais oferta, qualidade e disponibilidade de energia para a população e para quem gera emprego e renda”, destacou o governador Jorginho Mello.

“O Plano de Investimentos da Celesc para os próximos anos contempla ações que darão mais recursividade e robustez ao sistema elétrico em todo o território catarinense e prevê a construção de 20 novas subestações e 41 ampliações e melhorias em subestações já existentes. Isto certamente será refletido em melhores condições para Santa Catarina crescer e em mais qualidade de vida para quem vive e trabalha em nosso Estado”, afirmou o presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa.

Em todo o estado, devem ser investidos R$ 4,5 bilhões no sistema elétrico até 2026, um dos maiores pacotes de investimento da história da Companhia.

Além dos empreendimentos por região, o Plano de Investimentos também trata dos aportes nos variados projetos em que a Celesc atua.

Foto: Reprodução/Secom SC

Planejamento embasado em estudos técnicos

O planejamento foi elaborado após estudos realizados pela área técnica da Celesc, entre os dados analisados, consideraram a demanda de cada região e o crescimento previsto para os próximos quatro anos. “É importante ressaltar que estes investimentos são uma previsão e que este plano pode ser revisitado ou ampliado, em caso de novas necessidades identificadas”, explica o diretor de Distribuição da Companhia, Claudio Varella do Nascimento.

A área de atuação da Agência Regional de São Miguel do Oeste compreende 6.238,98 km². Ela atende a 125.598 unidades consumidoras por meio de um sistema com 6 subestações, 5.693 quilômetros de redes de baixa tensão, 8.934 quilômetros de redes de média tensão e 144.986 postes.