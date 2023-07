ANA discute com Itaipu parceria para realização do 1° Fórum Latino-Americano da Água

O diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) Filipe Sampaio e o superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico, Humberto Gonçalves, participaram na tarde desta quinta-feira, 13 de julho, em Foz do Iguaçu (PR), de reunião com representantes de Itaipu Binacional, para discutir o apoio da empresa para a realização do 1° Fórum Latino-Americano da Água.

O encontro contou com a presença, por parte da Itaipu, do diretor Financeiro Executivo, André Pepitone, do superintendente de Gestão Ambiental, Wilson Zonin, e da gerente da Divisão de Reservatório, Simone Benassi. Também participaram o presidentedaRede Brasil de Organismos de Bacia (REBOB), Lupércio Ziroldo, e o presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), Cristóvão Scapulatempo.

Organizado para acontecer nos dias 21 e 22 de novembro de 2023, em Aracaju (SE), o 1º Fórum Latino-Americano da Água será um espaço para estabelecer redes, interações e agendas de recursos hídricos e saneamento básico que contribuam para o desenvolvimento sustentável na América Latina. O evento acontecerá dentro do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro).

“Nosso objetivo é preencher um vácuo de protagonismo, de voz, que existe na América Latina na questão dos recursos hídricos”, explicou Filipe Sampaio. “E o envolvimento da Itaipu, referência mundial no cuidado com a água, é fundamental para enfrentarmos este desafio”, finalizou o diretor.

Para o presidente da REBOB, o 1º Fórum será o evento que vai marcar positivamente o desafio da integração. “Temos dois dos principais aquíferos aqui e seguimos com dificuldades de integração, apesar desse nosso expressivo potencial hídrico”, destacou Lupércio.

O 1ºFórumLatino-AmericanodaÁgua (FLAA)

Estruturado a partir do tema central Integração para o Desenvolvimento, o FLAA se divide nas seguintes temáticas:Águae Meio Ambiente,Águae Desenvolvimento,Águae Clima,Águae Financiamento,Águae Inovação,Águae Cooperação, além deÁguae Participação. O objetivodaorganização desse encontro internacional é promover o diálogo e a integração de processos decisórios sobreáguae saneamento básico nos paíseslatino-americanos nos contextos político, técnico e institucional.

Para este primeiro Fórum são esperados representantes de instituições do setor de recursos hídricos e de saneamento dos 20 paíseslatino-americanos, que se reunirão nos dois dias de evento.

OFórumé uma iniciativa conjuntadaREBOB com a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (RELOC na sigla em espanhol), ABRHidro, Associação Brasileira deÁguas Subterrâneas (ABAS), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A Agência Nacional deÁguas e Saneamento Básico apoia o evento desde sua concepção.

Parceria com Fundação Parque Tecnológico de Itaipu para capacitação

Outra agenda da equipe da ANA na cidade paranaense, foi uma reunião com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, na quarta-feira, 12 de julho. O objetivo do encontro foi discutir uma parceria entre as instituições visando suporte técnico, pedagógico e operacional para o programa de capacitação da Agência, considerando todas as ações presenciais, remotas, gestão de alunos, gestão de conhecimento e comunicação.

Pela Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, participaram da reunião o diretor superintendente, Irineu Colombo; o diretor de Negócios, Eduardo Miranda; o diretor técnico, Alexandre Leite; o gerente de Educação, Luiz Felipe Albuquerque; e a gerente de Segurança de Barragens, Alexandra Belini.

