Estado inicia obras em mais quatro escolas do programa Lição de Casa

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP) e da Subsecretaria de Obras da Educação, iniciou obras em mais quatro escolas estaduais. Ao todo, é quase R$ 1 milhão aplicado na melhoria da estrutura da educação gaúcha. As instituições fazem parte do Lição de Casa, programa lançado em junho pelo Estado que prevê investimento de R$ 101,4 milhões em 254 escolas até o final deste ano.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Santa Isabel, de Arroio Grande, a obra emergencial de substituição geral do telhado, rede elétrica, rede lógica e tratamento de esgoto começou na terça-feira (11/7). Ao custo de R$ 569.887,34 e sob responsabilidade da JR Construções, o trabalho é fiscalizado pela 5ª Crop, de Pelotas, e tem prazo de 180 dias para a conclusão.

No mesmo dia, em Santa Cruz do Sul, começaram os serviços de demolição e reconstrução do muro lateral da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Mânica, de Santa Cruz do Sul. O investimento será de R$ 138.346,92. A estrutura havia sido impactada por obras em ruas do entorno da escola.

Também na terça iniciou-se a recuperação do telhado do salão de eventos do Instituto Estadual de Educação Princesa Isabel, de Cachoeirinha, com a troca de madeirame. Infestadas de cupins e com infiltração de água da chuva, as vigas estavam comprometidas, exigindo demolição parcial, reforma da sala remanescente e de passarela. Os investimentos totalizam R$ 103.629,69, e a fiscalização está a cargo da 28ª Crop, de Gravataí.

As reformas na Escola Estadual Técnica Guaramano, de Guarani das Missões, começaram na quarta-feira (12/7). Os investimentos serão de R$ 178.203,26. O abatedouro de bovinos e suínos está sendo adequado às normas técnicas e leis sanitárias, com reforma de mangueiras, currais externos, instalações hidrossanitárias, pisos, revestimentos e esquadrias internos. A fiscalização está a cargo 14ª Crop, de Santo Ângelo.

Concluída reforma em ginásio e muro de escola de Lagoa Vermelha

Além das obras iniciadas, a semana também teve projeto concluído. A EEEM Dr. Araby Augusto Nácul, de Lagoa Vermelha, passou por duas obras, com investimento de mais de R$ 550 mil. A reforma geral do ginásio totalizou R$ 499.156,55.

A estrutura apresentava problemas no telhado, nas estruturas metálicas da cobertura, nas esquadrias, nas paredes e nas instalações elétricas. O muro frontal da escola também passou por melhorias, concluídas na terça-feira, ao custo de R$ 52.092,63. A 22ª Crop, de Vacaria, fiscalizou as obras.