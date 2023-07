Morre em SP idosa atingida por fio de alta-tensão derrubado pelo vento

O governador em exercício Gabriel Souza sancionou, na tarde desta quinta-feira (13/7), a lei que estipula que símbolos oficiais do Rio Grande do Su...

Executivo Há 19 minutos Em Geral Sancionada lei dos símbolos oficiais do Rio Grande do Sul O governador em exercício Gabriel Souza sancionou, na tarde desta quinta-feira (13/7), a lei que estipula que símbolos oficiais do Rio Grande do Su...