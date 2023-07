Aeroporto paulista tem rajadas de vento de 72 quilômetros por hora

As rajadas de vento que atingemnesta quinta-feira (13)a cidade de São Paulo, em razão do ciclone extratropical presente no Sul do país, alcançaram, ao meio-dia, 72,2 quilômetros por hora (km/h) no Aeroporto de Congonhas, na zona Sulda capital paulista. A informação foi dada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas(CGE)da prefeitura de São Paulo.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), desde o período da manhã,foramregistradas seis arremetidas devido aos ventos fortes no aeroporto. Às 14h45, não havia nenhum voo atrasado.

A estação meteorológica de Santana, na zona norte da capital paulista, também foi atingida por ventos fortes, com rajadas de 70km/h às 10h. No aeroporto internacional de Guarulhos (Cumbica), as rajadas chegaram a 62,6 km/h, às 12h.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto internacional,devido às condições meteorológicas adversas,três voos tiveram as rotasalternadasna manhã de hoje para outros aeroportos, mas já retornaram para Guarulhos. Às15h, o aeroporto estavaoperando normalmente para pousos e decolagens.

A Defesa Civil de São Paulo alerta que o vento fortepode tombar árvores, causar danos às plantações e derrubar a fiação elétrica, provocando interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações telefônicas. O vento também pode danificar habitações mal construídas e provocar destelhamento em edificações.

Com a condição de vento forte, a Defesa Civil recomenda às pessoas a não praticaresportes aquáticos ou influenciados pelo vento, comosurf,windsurf,kitesurf,rapelerafting.Outra recomendação é procurarabrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;manter distância de janelas, vidros e objetos perfurocortantese não fazer trabalhos com andaimes e encaixes metálicos.

Também deve-seevitarestacionar veículos perto de cabos elétricos, torres de transmissão,árvores,outdoors e outras estruturas que não pareçam seguras.

Frio

Além do vento forte, a capital paulista deve ter madrugadas frias nos próximos dias. ACoordenadoria Municipal de Defesa Civilde São Paulodecretou hojeestado de alertapara baixas temperaturas em toda a capital paulista.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, as próximas madrugadas serão geladas:amédia da temperatura mínima deverá chegar a 9°C.Nos bairros mais distantes do centro da cidade, astemperaturasdeverãoseraindamais baixas.