Aberta consulta pública sobre alteração do RBAC nº 119

Evento foi contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2022. A entrada é gratuita.

Funarte Há 18 minutos Em Geral Paraíba recebe o XIV Festival Internacional de Música de Campina Grande - 7º FIMUS Jazz Evento foi contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2022. A entrada é gratuita.