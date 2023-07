Equipe da ANA sobrevoa Açude Castanhão no Ceará

A diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Veronica Rios, e o diretor interino Luis André Muniz fizeram um sobrevoo, na segunda-feira, 10 de julho, sobre o Açude Castanhão, um dos receptores das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). Acompanhados do superintendente de Regulação de Serviços Hídricos e Segurança de Barragens, Roberto Rebouças, e da coordenadora de Regulação do PISF, Flávia Barros, os diretores puderam ver algumas estruturas do Eixão das Águas e do Canal do Trabalhador. O objetivo foi conhecer a região beneficiada pelo PISF e os sistemas hídricos responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza.

O Açude Castanhão tem capacidade para acumular 6,7 bilhões de metros cúbicos (m³) de água e, atualmente, está com cerca de 30% da sua capacidade. O açude é responsável por levar as águas do PISF até a região metropolitana da capital cearense.

Também como parte da agenda no estado, os representantes da ANA visitaram a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e a Ambiental Ceará na terça-feira, 11 de julho. As reuniões tiveram como objetivo conhecer os desafios da CAGECE na gestão dos contratos de parceria público-privada (PPP), como é o caso contrato firmado com a Ambiental Ceará, que possui a delegação dos serviços de esgoto em 24 municípios do estado.

Segunda a diretora-presidente Veronica Rios, “os contratos das PPPs no Ceará abrangem 4,3 milhões de pessoas, quase metade da população de estado, e a meta é a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033”.

Participaram na reunião pela CAGECE o diretor de Gestão de Parcerias, Luciano Coelho, e o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Dario Perini. Já a reunião com a Ambiental Ceará foi realizada com a presença do diretor-presidente da empresa, Andre Facó.

Ainda durante as atividades em Fortaleza, os diretores realizaram uma reunião com o diretor-presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), Iuri Castro.

