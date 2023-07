Ressaca pode provocar ondas de até 4 m na cidade do Rio de Janeiro

O ciclone extratropical que já chegou aos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul deve atingir o município do Rio de Janeiroa partir desta quinta-feira (13). De acordo com o Sistema Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria deixará o tempo instável na cidade. Os cariocas vão perceber o aumento de nebulosidade ao longo do dia e, à noite, existe a previsão de chuva fraca a moderada. Já os ventos estarão moderados a fortes e podem atingirentre 51,9 quilômetros por hora (km/h) e 76 km/h. As ondas podem atingir 4 metros (m) de altura nas praias de mar aberto.

A Marinha do Brasil emitiu nesta terça-feira (11) um aviso de ressaca do mar para o litoral da cidade do Rio de Janeiro. Das 21h desta quinta-feira às 9h de sábado (15), ondas de 2,5 m a 4 m de altura podem atingir a orla da cidade.

As altas ondas estão relacionadas ao ciclone extratropical que já está no Sul do país. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os impactos no Rio serão mais amenos. “O ciclone extratropical afeta diretamente a Região Sul do Brasil, porém seu deslocamento pelo oceano influenciará o tempo na cidade do Rio, mesmo que de forma mais atenuada. Há previsão de chuva fraca a moderada para as próximas horas e a possibilidade de ventos fortes, com rajadas”, informa a meteorologista-chefe do Alerta Rio, Raquel Franco.

Recomendações

O Centro de Operações Rio recomenda que cariocas e turistas evitem o banho de mar e a prática de esportes dentro d'água. Além disso, devem ficar longe dos mirantes na orla, porque ondas gigantes podem atingir o local. Os pescadores devem evitar a navegação, principalmente em embarcações de pequeno porte. A orientação é não entrar no mar para resgatar vítimas de afogamento. Nesses casos, oCorpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo telefone 193.