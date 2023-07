Festival de Música da Rádio Nacional chega à sua 14ª edição

Estão abertas as inscrições para a 14ª Edição do Festival de Música Rádio Nacional. Até 31 de agosto, os compositores do Distrito Federal e entorno, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão e Pernambuco podem inscrever até duas músicas com letra ou instrumentais.

Nesta edição, o Festival comemora 14 anos de sucesso, sempre com o objetivo de abrir espaços para os artistas do Distrito Federal e entorno. Mas neste ano, a participação foi ampliada e para artistas dos estados que compõem a rede da Nacional FM. A iniciativa é para incentivar toda a cadeia produtiva da música nessas regiões.

No caso de Tabatinga, no Amazonas, as categorias serão Músicas em Idioma Português, Indígena e Espanhol.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no link .Os concorrentes poderão anexar os arquivos das músicas e dos documentos por upload, diretamente na ficha de inscrição. É muito importante que os concorrentes leiam atentamente os regulamentos e, no caso de problemas nas inscrições, dúvidas e informações complementares, o contato com a Coordenação do Festival pode ser feito pelo e-mail: [email protected].

O Festival

A primeira edição do Festival Música Nacional FM foi realizada em 2009, consolidando uma série de iniciativas de apoio à cultura, aos artistas e à música de Brasília. Desde 2015, os eventos da Final do Festival acontecem no Teatro da Caixa Cultural Brasília.

Ao longo do tempo de realização, o Festival vem apresentando crescimento entre músicas inscritas e recordes de acessos de ouvintes ao site para votação nas músicas selecionadas pela internet. A iniciativa já está consolidada e tem grande repercussão entre a classe artística, provocando uma importante mobilização dos artistas, envolvendo compositores, cantores, músicos, arranjadores, técnicos e os estúdios de gravação.

O Festival de Música Nacional FM, agora com o novo nome, Festival de Música Rádio Nacional, chega à sua 14ª edição mantendo seu principal objetivo, abrir espaços para a execução de músicas de artistas na programação da rádio e proporcionar aos finalistas shows de alta qualidade, que são gravados pela TV Brasil para exibição em sua programação especial de final de ano.

Nosso Festival é diferente dos moldes tradicionais. Depois de encerrada a fase de inscrições, músicas serão selecionadas para execução na programação das emissoras e os ouvintes e torcidas dos artistas participantes poderão votar em suas canções preferidas no site do Festival. A música mais votada nessa fase é automaticamente classificada entre as finalistas. Em um novo processo seletivo, serão escolhidas as outras músicas que fecharão a lista das finalistas e começa mais uma fase de veiculação das músicas na programação da rádio e votação na internet. Nos shows das finais, os concorrentes finalistas se presentam ao vivo para o público e jurados em Brasília e em Tabatinga/AM, para a escolha dos vencedores nas diversas categorias de premiação.