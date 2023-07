Defesa Civil alerta para ventos de 90 km/h em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta nesta quarta-feira (12) com previsão para quinta-feira (13) e sexta-feira (14) de ventos fortes no estado e ondas de até 4 metros no litoral paulista.

Há previsão de ventos fortes, de até 90 km/h, especialmente para a região metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira, a região de Itapeva, a Baixada Santista, e o litoral norte. Em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos, os ventos poderão atingir os 80 km/h, e no Vale do Paraíba, 75 km/h.

Também há a previsão de ressaca marítima para todo o litoral paulista, nos dois dias, com as ondas podendo atingir até 4 metros. “Diante desse cenário, recomenda-se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurfe e kitesurf”, alerta a Defesa Civil.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, a formação das fortes rajadas de vento ocorrerá em razão da atuação, no Sul do país, de um ciclone extratropical . “Embora o ciclone extratropical traga chuva para o Sul do país, em São Paulo não serão registrados acumulados significativos”, informa o CGE.

Na sexta-feira, a capital paulista deverá ter significativa queda nas temperaturas, em razão de uma entrada de massa de ar frio no estado. A temperatura mínima poderá chegar aos 9°C.