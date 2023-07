Discurso da Presidenta da Funarte, Maria Marighella, na coletiva de imprensa do lançamento FUNARTE RETOMADA

Confira a íntegra do discurso da presidenta da Funarte, Maria Marighella, no evento de lançamento doFUNARTE RETOMADA: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes, no dia 10 de julho de 2023:

[Audiodescrição da própria imagem]

Encantou-se um dos seres mais encantados de que temos notícias. Um espírito livre,uma vida e alma insurgentes. Fez do teatro caminho por onde caminharam geraçõesincontáveis de gentes. Criou uma ética com esse saber que jamais morrerá. O imenso egenial Zé nos lega infinitas contribuições, mas também o horizonte de renascer Rio,Parque, Floresta, Natureza. Todo AXÉ ao projeto PARQUE BIXIGA! Zé infinito!

Boa tarde a cada pessoa que acolheu nosso convite para acompanhar o lançamento doprimeiro conjunto de programas de fomento para a Política Nacional das Artes.Cumprimento a Ministra Margareth Menezes e agradeço a sua presença, o apoio e aconfiança nessa retomada e no papel da FUNARTE para materializar uma política paraas artes do Brasil. Cumprimento toda a equipe do Sistema MinC aqui presente. Saúdotambém as autoridades, parlamentares, artistas e profissionais da imprensa presentesneste lançamento. Quero cumprimentar ainda todas as pessoas que nos acompanhamao vivo pelos canais da TV BRASIL e da FUNARTE no YouTube.Hoje é um dia muito importante para nós da Fundação Nacional de Artes e para oMinistério da Cultura, não foi por acaso que escolhemos realizar este lançamento aqui,no Palácio Gustavo Capanema, em obras. Os espaços carregam memórias e,reencontrá-los, nos mergulha num fluxo de muitos afetos. Para mim, é impossível pisaresse chão sem me lembrar que numa tarde de 2016 eu deixava a sala de trabalho nodécimo quarto andar enquanto a democracia brasileira sofria um terrível golpe. O queveio depois, todos vocês sabem e viveram na pele.

Estar aqui, é visitar também agosto de 2021. Resgatar a imagem de um grupo depessoas realizando um abraço simbólico para proteger este prédio, que estavaameaçado de ser vendido na gestão anterior. Um prédio que é muito mais que umprédio, é uma obra arquitetônica que carrega movimentos importantes na história daeducação, da cultura e das artes brasileiras, desde os anos 90 sede da FUNARTE e quejá foi também de outros órgãos federais ao longo do tempo. Foi a pressão dasociedade, que o abraçou, foi o apoio da imprensa, que o manteve entre nós, comtodo o legado que representa.

É por tudo isso que chamamos vocês aqui hoje, porque retomamos, em definitivo, onosso lugar - o das artes e da cultura no desenvolvimento do Brasil. Eu diria que oPalácio Capanema em obras, sendo restaurado, preservado, cuidado - seja a própriametáfora desse primeiro ano de refundação do Ministério da Cultura e da recuperaçãoinstitucional da FUNARTE. Estar aqui é lembrar que estamos num verdadeiro canteirode obras, trabalhando muito para tratar rachaduras, infiltrações, modernizarinstalações. Por outro lado, realizar, aqui, o lançamento do FUNARTE RETOMADA éde marcar que, enquanto reconstruímos é preciso também dar respostas concretas eefetivas aos agentes artísticos. Vamos temperando dois tempos distintos: o daadministração pública e seus processos e o da urgência de trabalhadoras e trabalhadores das artes. É assim que nos sentimos nesse momento, recuperando,restaurando e, ao mesmo tempo, avançando rumo ao Brasil democrático que nóselegemos e trabalhamos dia a dia, a muitas mãos, para construir.