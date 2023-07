Aberta consulta pública para melhorias em norma sobre cadastro de aeródromos

A proposta de nova resolução visa substituir a atual norma de cadastro (Resolução nº 158), trazendo melhorias e inovações alinhadas às recentes alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), passando a tratar não só de cadastro de aeródromos, mas também das regras para utilização deles e para a constituição do operador aeroportuário.

Entre as principais mudanças previstasestá o fim da autorização prévia para construção de aeródromos e do prazo de10anos de validade do cadastro, com a contrapartida deo operador do aeródromo manter as informações cadastrais devidamente atualizadas.