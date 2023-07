ANA discute saneamento básico em áreas irregulares não urbanizadas durante 2º Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente no Rio de Janeiro

O diretor Filipe Sampaio participou do 2º Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente, promovido nesta terça-feira, 11 de julho, no Rio de Janeiro, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – seção Rio de Janeiro (ABES-Rio). Durante o painel Saneamento em Áreas Irregulares Não Urbanizadas: Regulação e Sociedade, o diretor abordou o tema trazendo aspectos relacionados a universalização do saneamento básico e os desafios para a implementação das normas de referência nessas áreas. Sampaio também aproveitou a ocasião para apresentar como se dá o processo da ANA de elaboração das normas de referência para o saneamento.

Sobre os desafios, o diretor foi enfático ao afirmar que não se pode negar a existência de grandes populações em áreas irregulares. “Precisamos levar o serviço para essas pessoas e esse é um dos objetivos da norma de referência de universalização dos serviços”, disse Sampaio.

O painel também contou com a participação do diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Fernando Mosna; do procurador geral da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA), Marcus Vinícius Barbosa; da coordenadora pedagógica da Organização Alfazendo (representante da sociedade civil da Cidade de Deus), Iara Oliveira; e da presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, Vania Rodrigues. A moderação do painel foi realizada pela diretora da ABES-Rio Karina Alencar.

O objetivo do evento, que contou com outros dois painéis além de diversas apresentações em um palco dinâmico, é promover o debate em torno dos desafios do novo modelo de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro, além de aproximar os diversos entes relacionados ao setor.

