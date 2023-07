Ospa homenageia música do México em concerto no sábado (15)

O maestro mexicanoGustavo Rivero Weberdesembarca em Porto Alegre nesta semana para reger um repertório dedicado ao seu país natal. Ele é o convidado daOrquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), para o concerto intituladoMéxico,nosábado(15/7). No mesmo dia, a pianista russaAnastasiya Evsina executa o solo de uma obra-prima de Edvard Grieg. As apresentações começam às 17h, na Casa da Ospa, com transmissão ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube .

Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 50 e estão à venda no Sympla . Às 16h, o violoncelista da Ospa Murilo Alves estreia como palestrante do projeto Notas de Concerto, no qual fará uma introdução ao programa do dia. A tarde incluirá também umahomenagem aos 125 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O programa contempla três dos maiores compositores do México:Silvestre Revueltas(1899–1940),José Pablo Moncayo(1912–1958)eArturo Márquez(1950–).Muito influenciados pela música popular do país, os três visitaram diferentes regiões para compor as músicas que serão tocadas pela Ospa.Revueltas viajou àilha de Janitzio, no Estado deMichoacán, e traduziu o que viu e ouviu por lá no poema sinfônicoJanitzio,que abre o concerto. Rivero acredita que a peça, cuja estreia foi em 1933, remete diretamente “à maneira de viver e à música do México rural do seu tempo”.

Já Moncayo eMárquezvisitaram a região de Veracruz. Absorvendo as referências sonoras locais, Moncayo compôsHuapango.“Trata-se de um segundo hino para os mexicanos e parte essencial de sua cultura musical”, afirma Rivero. JáMárquez escreveuDanzón nº 2, espécie de divisor de águas em sua carreira e uma das peças mexicanas mais tocadas em todo o mundo. “É umdanzónem estilo clássico, com o ritmo específico do gênero, mas totalmente original e que usa uma harmonia muito mais atrevida”, explica o regente.

Além do passeio pelo México, o evento de sábado apresenta um dos mais célebres concertos para piano e uma obra orquestral ainda pouco conhecida do grande público. OConcerto para piano e orquestra em lá menor,composto pelo norueguêsEdvard Grieg(1843–1907) quando tinha apenas 24 anos, é uma das principais composições do romantismo. Escrita em 1868, a obra exige grande virtuosismo e expressividade na interpretação, que ficará a cargo da pianista russa Anastasiya Evsina. A convidada da Ospa sublinha o caráter lírico e emotivo da peça, que evoca as paisagens norueguesas. “Meu coração se emociona com cada mudança de harmonia. Por meio da música, imagino estar pintando paisagens majestosas de enormes lagos frios e montanhas”, comenta.

O repertório é finalizado com a francesaCécileChaminade(1857–1944), compositora que desfrutou de sucesso como pianista em turnês pela Europa e pelos Estados Unidos na virada do século 20. De sua autoria, a orquestra interpretaSuíte Callirhoë, op. 37, uma seleção de trechos do balé de mesmo nome, datado de 1888. Segundo o violoncelista Murilo Alves, “seuestilo melodioso explora intensamente os timbres dos instrumentos de sopro da orquestra”.

Gustavo Rivero Weber (regente - México)

Maestro Gustavo Rivero Weber é diretor artístico e fundador da Orquestra Juvenil Universitária Eduardo Mata - Foto: Divulgação

Maestro mexicano. Desde 2015, é diretor artístico e fundador da Orquestra Juvenil Universitária Eduardo Mata (Ojuem). Em 2019, realizou sua primeira gravação como maestro de orquestra com a música mexicanaEl árbol de la vidapara a gravadora Naxos. Estudou com os renomados maestros Avi Ostrowsky, Alun Francis e Jan Latham-Koenig. Regeu orquestras no México, na Áustria, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Espanha, nos Estados Unidos e na Argentina. Acompanhou solistas renomados como Olli Mustonen, Roberto Diaz, Pietro de María, Fernando de la Mora, Sarah Davis Buechner, Jeffrey Biegel e Anna Gockel, entre outros. É formado pelo Curtis Institute na Filadélfia (EUA), onde estudou com o lendário pianista Jorge Bolet, e pelo Conservatório Estadual da cidade de Odessa, Ucrânia, onde completou estudos avançados. Gravou vários álbuns com música mexicana, latino-americana e europeia, além de um disco dedicado à música do filósofo Friedrich Nietzsche.

Pianista Anastasiya Evsina possui ampla carreira internacional -Foto: Svetlana Pavlova Anastasiya Evsina (piano - Rússia)

Pianista russa radicada em Brasília com ampla carreira internacional. Começou a tocar piano aos quatro anos de idade. Graduou-se na Academia Russa de Música Gnessin com Menção Honrosa. Completou um mestrado em piano solo no Conservatório Tchaikovsky de Moscou com a professora Daria Petrova, e em música de câmara na Academia Gnessin com o professor Georgy Fedorenko. Já se apresentou no Tokyo Opera City Recital Hall e no Minato Mirai Recital Hall, no Japão; no Palácio Nacional da Cultura, em Sofia, na Bulgária; no Paderewsky Hall em Lausanne, na Suíça; e no Rachmaninov Hall do Conservatório Tchaikovsky, em Moscou, na Rússia. No Brasil, Evsina participou do Rio Internacional Cello Encounter e realizou concertos no Centro Cultural em São Paulo, Teatro Plínio Marcos em Brasília e Fundação Eva Klabin no Rio de Janeiro. Como professora, é regularmente convidada para dar masterclasses para músicos e professores da Universidade de Brasília (UnB). Em 2023,Anastasiyafoi convidada a ser solista no Concerto de Edvard Grieg com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), gravado pela TV Senado. A emissora fez um documentário sobre a pianista, que será publicado no segundo semestre de 2023.

Serviço

O quê: Concerto da Série Casa da Ospa - México

Quando: sábado (15/7), às 17h.Antes, às 16h, ocorre a palestra Notas de Concerto, com Murilo Alves

Onde:Casa da Ospa (Caff - av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

Ingressos: de R$ 10 a R$ 50.Descontos:ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem.

Bilheteria:via Sympla ou na Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h.

Estacionamento:gratuito, no local.

Classificação indicativa:não recomendado para menores de seis anos.

Transmissão ao vivo: canal da Ospa no YouTube .

Programa

Silvestre Revueltas |Janitzio, R. 36

Edvard Grieg |Concerto para piano em lá menor, Op. 16

I.Allegro molto moderato

II.Adagio

III.Allegro moderato molto e marcato

Intervalo

Cécile Chaminade |Suíte Callirhoë, Op. 37

I.Prélude

II.Pas des écharpes

III.Scherzettino

IV.Pas de cymbales

José Pablo Moncayo |Huapango

Arturo Márquez |Danzón nº 2