IPE Saúde anuncia credenciamento de 65 novos médicos

O IPE Saúde anunciou, nesta quarta-feira (5/7), o credenciamento de 65 novos médicos de diferentes especialidades. Os profissionais estão distribuídos por diversos municípios do Estado e nos próximos dias poderão iniciar os atendimentos. Com os pedidos de credenciamento que continuam chegando, a expectativa é que em breve seja divulgado novo aumento na rede credenciada.

O acréscimo no número de prestadores vem ao encontro das melhorias que devem ser viabilizadas a partir da aprovação do novo modelo de financiamento do sistema. Nesse primeiro momento, 29 municípios foram contemplados com novos médicos. O grupo de profissionais atende 24 especialidades diferentes, como cardiologia, pediatria, ginecologia e oncologia.

“Passada a aprovação do Projeto de Lei, é momento de trabalhar ainda mais na melhoria da assistência à saúde dos nossos segurados. Nos próximos dias, estaremos nos reunindo com as entidades médicas para dialogar sobre os passos seguintes para a valorização da categoria”, destacou o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene. “A expectativa é de fortalecimento da rede credenciada, por meio do redimensionamento da rede, revisão dos honorários e consequente melhoria do sistema de assistência aos usuários.”

Abaixo, é possível conferir as localidades e especialidades contempladas com os novos credenciamentos.

Tabela - Novos credenciamentos

Todos os novos médicos foram credenciados na modalidade Pessoa Jurídica, que garante uma remuneração maior pelas consultas. O Instituto disponibiliza um simulador para avaliação das diferenças entre a adesão como Pessoa Física e Jurídica. Os profissionais com interesse em atender pelo IPE Saúde podem manifestar sua intenção diretamente no site, na área de cadastro de novos médicos .



O IPE Saúde conta com cerca de 6.000 médicos credenciados em todo o Estado, além de 241 hospitais, 653 laboratórios, 54 prontos-socorros e 685 clínicas para atendimento a seus segurados. Todos os prestadores podem ser encontrados no Guia Médico Hospitalar , no site do instituto.