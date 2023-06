Frente parlamentar vai trabalhar em defesa do empreendedorismo da mulher

Sebrae: no 3º trimestre do ano passado 10,3 milhões de mulheres eram empreendedoras - (Foto: Depositphotos)

A Frente Parlamentar Mista pela Mulher Empreendedora será lançada na próxima quarta-feira (5), às 8h30, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. O requerimento para a criação do colegiado é da deputada Any Ortiz (Cidadania-RS).

O grupo vai trabalhar para desenvolver coalizões capazes de estruturar e implementar políticas públicas que gerem efetiva melhora na qualidade de vida e aumento das oportunidades das mulheres que lideram seus negócios.

“Além de avaliar, estruturar e implementar políticas públicas, iremos trabalhar para dar voz e vez no debate político à mulher empreendedora, das micro e pequenas empresárias até as que lideram grandes negócios", disse Any.

Agremiações suprapartidárias

As frentes parlamentares são associações de deputados e senadores de vários partidos para debater determinado tema de interesse da sociedade.